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19.05.2021 12:50

В Чебоксарах стартовало масштабное благоустройство дворов

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии начались масштабные работы по благоустройству дворовых территорий. На эти цели из республиканского и городского бюджетов выделено 358 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как сообщил на совещании глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, завершить работы во всех дворах планируется к 1 октября.

- Такие масштабные работы проводим уже второй год, благодаря поддержке правительства республики и главы региона Олега Николаева, обновления коснутся 70 дворовых территорий в 120 домах, где проживают 32 тысячи горожан, - отметил сити-менеджер.

К слову, проектные решения разрабатывались с учетом интересов жителей конкретных территорий. Подрядчикам предстоит обновить дворовые проезды, отремонтировать тротуары, построить новые парковочные места, благоустроить детские и спортивные дворовые площадки.

По словам директора МБУ "Управление жилфондом" Андрея Шестакова, в настоящее время работы ведутся по 24 адресам. Рабочие обновляют асфальтовое покрытие на проездах и внутри дворов. За подрядчиками следит строительный и общественный контроль, а завершить эту часть благоустройства должны к началу июля.

- Подрядчики определены, все они имеют положительный рейтинг и многолетний опыт. Надеюсь, с учетом прошлогодних замечаний и работой над ошибками, до 1 октября комплексное благоустройство завершим с хорошими результатами. Сформированы и общественные комиссии, без согласования с которыми мы не будем принимать выполненную работу, - подчеркнул Ладыков.

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