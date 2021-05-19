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19.05.2021 12:55

В мэрии Чебоксар рассказали о локациях для летнего отдыха

Текст: Сергей Кирсанов
Центр столицы Чувашии готов принять жителей и гостей города для летнего отдыха. Детали программ, подготовленных для общественных пространств, раскрыли на планерке под руководством главы администрации города Алексея Ладыкова. Она состоялась при участии главы столицы Олега Кортунова.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как рассказала начальник управления культуры и развития туризма Людмила Маркова, на обновленной Красной площади завершен второй этап озеленения, высажено более двух тысяч растений. Здесь же летом установят новую карусель. На площади будут проводиться творческие вечера, выступить на которых сможет каждый желающий продемонстрировать свой талант, а также профессиональные и любительские коллективы. Для этого нужно направить заявку в управление культуры и развития туризма администрации Чебоксар.

Пространство Московской набережной встретит посетителей мастер-классами по фитнесу, занятиями йогой. Гости также смогут прокатиться на прогулочном паровозике или электросамокатах - сервис проката последних как раз был недавно открыт.

Активный отдых будет доступен и в парках Чебоксар. Так, в Лакреевском лесу начал работу фудкорт и 22 атрракциона - каждый из них прошел техническое освидетельствование. В детском парке Николаева установлены 18 каруселей и качелей, веревочный городок, мобильный планетарий и зооуголок "Ковчег".

Самый большой батутный парк города раскинулся в "Амазонии", кроме того, каждый день в хорошую погоду гостей готова принять аквазона этнокомплекса. Все зоны развлечений работают с 10:00 до 20:00.

Продолжается подготовка к купальному сезону городских пляжей, в течение недели на них завезут песок. Как сообщил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов, затем на территории будут обновлены и расстелены деревянные трапы. Завершат приемку пляжей 25 мая, а 1 июня пляжи начнут принимать отдыхающих.

- Летом территории массового отдыха в Чебоксарах посещают десятки тысяч горожан и гостей столицы. Много сил направили на обновление, вместе с жителями готовили проекты благоустройства. И сейчас главная задача - все эти пространства правильно, грамотно содержать и организовать современные и интересные локации для комфортного отдыха, - поручил глава администрации Алексей Ладыков.

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