В самарском метро внедрят принципы бережливого производства

В среду в муниципальном предприятии "Самарский метрополитен" эксперты по итогам первых трех месяцев оценили результаты внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда". К слову, именно самарское метро первым в стране из метрополитенов подключилось к нацпроекту. В качестве пилота рабочая группа выбрала процесс переборки узла крепления контактного рельса, чтобы с максимальной отдачей наладить обслуживание метрополитена в ночные смены.

За три месяца была проведена полная диагностика работ по обслуживанию станций, тоннелей, путевого хозяйства и различных систем, обеспечивающих энергоснабжение и движение поездов. Как выяснилось, в самарском метро все годы работы опирались на нормативы 80-х годов. Именно поэтому транспортники изначально были заинтересованы в нацпроекте, ведь настало время обновить нормативы. На предприятии с помощью сокращения простоев рассчитывали на более эффективное использование рабочего времени во время так называемого ночного "окна", когда перевозка пассажиров не осуществляется. Именно в ночные смены ведется основная работа по обслуживанию станций, тоннелей, путевого хозяйства и различных систем подземки.

У экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Самарской области уже был успешный опыт внедрения инструментов бережливого производства на железнодорожном транспорте, поэтому они сразу разобрали специфику метрополитена. В том числе для анализа и оптимизации пилотного потока эксперты выходили на производственную площадку в ночные смены, чтобы картировать процесс переборки узла крепления контактного рельса. Эксперты искали вероятные временные потери. В итоге специалисты РЦК выявили около двадцати проблем.

- Мы обратили внимание на большую долю ручных операций в обслуживании подвижного состава и инфраструктуры. Были некоторые проблемы на складском участке - неправильное хранение. Оптимизация подобных потоков дает большой эффект, - пояснил представитель РЦК - руководитель проекта Михаил Михайлов, - Теперь для работников метрополитена, которые осуществляют техническое обслуживание путей сообщения, изменится многое. Они будут успевать делать намного больше, качественнее. Будет изменена комплектация инструментов на складах. В результате - уменьшится время протекания процесса на один узел, а также сократятся излишние запасы ремонтных материалов, в итоге увеличится выработка.

В течении первых трех месяцев участия в нацпроекте рабочая группа предприятия, куда вошли самые мотивированные и активные сотрудники метро, проходила обучение. Эксперты РЦК провели семь тренингов по программе бережливого производства. В итоге совместного мозгового штурма на предприятии выявляли все проблемы, составили дерево целей карты KPI, а также план мотивации и коммуникаций.

- При разработке карты непрерывного потока ценности мы увидели наглядно, как в зеркале, те проблемы, с которыми мы сталкивались ежедневно, но сами с ними не могли досконально разобраться, - пояснил главный инженер Белоглазов Алексей.

Теперь за счет повышения производительности будет сэкономлено время обслуживания путей сообщения. Например, переборка одного узла контактного рельса занимает двенадцать минут. За счет улучшений сотрудники метро выйдут на целевой показатель в девять минут, а позже процесс и вовсе будет занимать лишь семь минут.

Теперь на предприятии намерены внедрить принципы бережливого производства и на других участках. На метрополитене уже поняли, что нужно оптимизировать офисные процессы и контрактно-закупочную деятельность. Такая отладка обеспечит ритмичное снабжение необходимыми материалами, что позволит не только ликвидировать простои, но и избежать штрафных санкций.

Справка "РГ"

В Самарской области реализацию нацпроекта "Производительность труда" курирует региональное министерство промышленности и торговли. На сегодня в проекте участвуют 101 предприятие губернии. На 62 из них уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Важно, что на всех предприятиях-участниках достигнут положительный эффект.