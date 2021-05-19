Житель Прикамья из-за ревности протаранил на тракторе дом и пять машин

Суд признал виновным жителя города Добрянка Пермского края в умышленном повреждении чужого имущества и неповиновении сотрудникам полиции.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина угнал трактор с территории промышленного предприятия, где ранее работал. Транспортным средством он завладел для того, чтобы отомстить своему обидчику - знакомому ему жителю города, который якобы ухаживал за его женой.

Обвиняемый приехал к дому, где проживал знакомый его жены, и протаранил трактором пять припаркованных рядом автомобилей, а также повредил козырек подъезда. После этого мужчина попытался скрыться, но его начали преследовать сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы применили физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление при задержании.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам ограничения свободы и обязал возместить причиненный ущерб.