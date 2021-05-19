Десять зданий загорелись в труднодоступном поселке Иркутской области

Крупный пожар произошел в поселке Дальнем Нижнеилимского района, сообщает сегодня управление МЧС по Иркутской области.

Горят 10 зданий, четыре из них - жилые дома. Тушение осложняют неблагоприятные метеоусловия - дует порывистый ветер. Есть угроза распространения огня. Во избежание несчастных случаев в поселке отключили электроэнергию.

К борьбе с огнем привлечена местная добровольная пожарная команда и более 30 жителей. Из Заморского муниципалитета (30 километров от поселка Дальний) направлена еще одна добровольная пожарная дружина.

Кроме того, к месту ЧП из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, уточнили в ведомстве. Поселок Дальний (население 68 человек) находится на берегу реки Илим, в 118 километрах от райцентра. Автомобильное и паромное сообщение с населенным пунктом отсутствуют. Здесь насчитывается 48 домов, в том числе - 35 жилых.