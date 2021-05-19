Гастроэнтеролог назвала лучшие продукты для женщин после 40

В возрасте за 40 следует ограничить время пребывания на солнце, при этом потребность в витамине D остается высокой. В связи с чем рекомендуется получать его с продуктами.

Как отметила гастроэнтеролог Городской поликлиники №40 Юлия Коковина, следует включить в рацион рыбу. Больше всего витамина D содержится в лососе, сельди, соме, консервированных сардинах, макрели, тунце. Продукты следует есть с осторожностью при заболеваниях печени и поджелудочной железы.

Кроме того, нормальный уровень витамина D связан с профилактикой остеопороза (хрупкость костей), от которого женщины начинают страдать раньше мужчин. В возрасте 40-50 лет.

Что касается других белковых продуктов, то после 40-50 лет надо ограничивать (вплоть до исключения) употребление говядины и свинины. Яйца в вареном виде допускаются.

Среди других полезных продуктов гастроэнтеролог назвала стручковую фасоль, свеклу (если нет противопоказаний, например, из-за сахарного диабета), брокколи, листовые салаты, передает "Доктор Питер". Также отмечается, что семечки подсолнечника - продукт номер один для женщин, поскольку содержат большие дозы витамина Е.