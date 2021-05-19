Два года назад в селе Береговое пала единственная лошадь по кличке Дуня. Ее знали в каждом дворе: на ней пахали огороды, катали в санях детвору на Масленицу, привозили дрова. "Отравилась чем-то, должно быть, пару лет назад", - вспоминает ее хозяин Сергей Крюков. Но теперь у Сергея появился новый помощник, жеребец Туман. Он обошелся почти в сто тысяч рублей. Таких денег у инвалида второй группы отродясь не водилось - Тумана удалось купить благодаря отзывчивости добрых людей и, прежде всего, его соседки, деревенского волонтера Евгении Синченко.

Туман в подмогу

Она переехала в Береговое около трех лет назад, занялась общественными делами, и очень скоро к ней уже обращалась за помощью половина деревни. Пишут официальные заявления, хоть нередко и с грамматическими ошибками, вроде: "Присидателю женсовета Синченко. Прошу помоч мне приобритением мотоблока. Тяжело передвигаться так как больные ноги".

Вот и Сергей Крюков заявление написал. Но мотоблок ему не нужен, лошадь, по его мнению, проворнее и трудолюбивее любой машины. Животных с детства любит. Недавно, например, отдал последние сбережения за двух коз. Соседи спрашивают: зачем же все на них потратил? А он в ответ: "Надо же котят чем-то кормить, вот теперь молоко будет".

- Там где лошадь пройдет - никакой трактор не сможет. С Дуней мы и сено возили, и огороды боронили, - вспоминает Сергей Крюков. - Бывало по полторы, по две тысячи мне заплатят. Пенсия то всего 13 тысяч рублей. Ребятишек катал вовсе бесплатно - для них праздник. А как-то утром смотрю - лежит. До этого ко мне чуть не каждый день люди приходили: то одно надо, то другое. А как Дуни не стало, так про меня забыли

Евгения Синченко обратилась к директору АНО "Старость в радость-Новосибирск" Павлу Кузьмину. И фонд помог купить коня в одном из колыванских хозяйств.

- Мы встречались и с областными министрами, и с депутатами, и с бизнесменами. Никто вроде в помощи не отказывал, но участвовать в покупке коня они не были готовы, - вспоминает Евгения Синченко. - Понять можно, уж больно это сумасшедшинкой попахивало, не вписывалось такое дело в рамки традиционного волонтерства. Все что угодно предлагали, только не коня. Наконец, благодаря участию фонда, идея материализовалась. А говоря казенным языком: "инвалиду второй группы создано рабочее место".

Благодаря помощи фонда "Старость в радость - Новосибирск" в конюшне Сергея Крюкова появился жеребец Туман. Фото: Никита Зайков/ РГ

Четырехлетка Туман раньше под седлом ходил, к телеге и саням пока не привык. По словам Сергея Крюкова, в крови жеребца орловская порода играет, вот он характер и показывает, поводьев не слушает. Но его новый хозяин уверен - скоро подружатся и вновь всему Береговому помогать станут.

Опытный тимуровец

Активная позиция Евгении Синченко помогла и фильтр для отчистки питьевой воды в поселке установить, и новый ФАП построить. Все это за три года, с того момента как деревенский волонтер переехала в Береговое из Новосибирска. Но деревня для нее на самом деле родная.

В Береговом она появилась на свет. Как раз в тот год, когда поселок обзавелся собственным клубом. В нем Евгения Синченко бывала часто - на танцах и концертах. Пела в местном ВИА. В 1967 году в центре поселка установили памятник в честь павших на фронте жителей окрестных деревень. Есть на стеле и фамилии двух дедов Евгении Синченко. Перебравшись в деревню, она первым делом организовала субботник, чтобы привести мемориал в порядок.

Говорит, с детства всем помогать любила. Слова "волонтер" советская детвора, конечно, не знала, зато многие читали книжку о приключениях Тимура и его команды. Вдохновившись произведением Гайдара, Женя тайком забралась в дом бабушки, когда та уехала в город, и сделала уборку.

Так всю жизнь и помогала людям по мере сил. Отучившись в новосибирском пединституте, Евгения Синченко на тридцать лет осталась в городе, но всегда мечтала вернуться в село. Окончательно решилась на это, лишь убедившись: дочь совсем взрослая, в опеке больше не нуждается.

- Но сегодня в Береговом нет того единения, которое я с детства запомнила, - отмечает деревенский волонтер. - Люди живут порознь, кое-кто за высоким забором. Вроде бы вернулась, но словно в другую деревню приехала. А ведь история у села интересная. Экскурсии здесь вожу, даже москвичи приезжают.

Село ушло под воду

Береговое на нынешнем месте выросло в середине 1950-х, сюда во время строительства Новосибирской ГЭС переместили одну из небольших деревушек, оказавшихся в зоне затопления. Здесь еще живут те, кто помнит этот вынужденный переезд, а ушедший под воду поселок с ностальгией называют "наша Атлантида". Отец Евгении Синченко был в числе переселенцев. Рассказывал, что люди перебирались на новое место неохотно, в народе этот холм прозвали "Голодной горой".

- Здесь выпадает очень мало осадков, - поясняет Евгения Синченко. - В соседнем Боровом может идти ливень, над поселком Прогресс, что в пяти километрах, бушует гроза, а у нас ни дождинки. Переезжая, старожилы боялись, что земля будет засушливой, неурожайной. Но ничего, приспособились за столько-то лет. Хотя проблем, конечно, с избытком.

Деревенский волонтер помогает односельчанам весной запастись семенами овощей и клубнями картофеля на посадку, а осенью - углем. Все это удается выхлопотать благодаря спонсорской помощи.

- На одном из волонтерских слетов мне дали телефон человека, который обещал в случае чего помочь конфетами. И вот как-то решили мы устроить деревенским ребятам новогодний праздник и я вспомнила, что есть возможность добыть сладости. У меня даже фамилии в телефоне не записано: "имя-отчество, конфеты". Мы и не виделись ни разу. Но он только спросил: "Сколько нужно?". А потом говорит: "Конечно, приезжайте, подготовлю". Привезли килограммов семь конфет и шоколадок. И до сих пор, когда нужно, помогает. Добрых людей гораздо больше чем кажется.

Ну и пороги областной власти волонтеру обивать приходится часто. Там Евгению Синченко знают давно, даже на социальную рекламу ее портрет поместили. И недаром, ведь помимо семян да дров, волонтер многодетным семьям собрать детей в школу помогает, или одежду ребятам достанет: новенькую, не какой-нибудь секонд-хэнд. А кое-кому из пенсионеров "организовала" телевизор с холодильником. Так что многие односельчане видят в волонтере настоящую опору.

Деревня контрастов

Но помощь в Береговом требуется далеко не всем. Обское море совсем рядом, и между старенькими избушками здесь выросли современные коттеджи. Вот и родной дом Евгении Синченко давно перестроили новые хозяева. После возвращения в деревню, ей пришлось снимать жилье. Надеется, что в этом году сможет приступить к строительству собственного дома.

Владельцы коттеджей кипучую деятельность Евгении Синченко не одобряют. "Кому она может помочь, если свой забор поправить не в состоянии?" - отмахиваются соседи побогаче. Повалившийся забор вокруг арендуемого волонтером домика, по мнению местных "олигархов", портит вид. Впрочем, сами ни ограду соседке восстановить, ни в общих субботниках поучаствовать не рвутся.

Двух- и трехэтажных кирпичных домов меж бревенчатыми избушками постепенно становится все больше. Люди при деньгах охотно скупают участки, ведь место привлекательное - поселок находится на берегу Обского моря. Каждый год неподалеку проходит туристический фестиваль любителей парусного спорта. На регату со всей России и даже из стран СНГ съезжаются сотни владельцев катамаранов и любители кайтсерфинга.

Даешь сибирский Крым!

- Здесь очень удобное место для отдыха, организаторы соревнований за три дня до шести миллионов рублей собирают, - отмечает помощник деревенского волонтера Александр Таратухин. - Это половина годового бюджета нашего поселка. А ведь Береговое и ближайшие деревни тоже могли бы на туристах неплохо заработать. Нам нужен музей, природный парк. Мы свое Береговое зовем "сибирским Крымом". Здесь прекрасная рекреационная зона, сосновый бор, чистый воздух.

Есть, по словам Александра Таратухина в округе и достопримечательности. Например, воронка от упавшего метеорита превратившаяся в озеро, которое было культовым у местных кочевых племен. Археологи и наконечники стрел здесь находили.

Не получив поддержки у местной администрации, помощник волонтера написал в администрацию Республики Крым: предлагает заключить соглашение и совместно развивать побережье сибирского "моря". Пока ответа не пришло.