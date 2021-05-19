Новосибирская область стала лидером по комплексному развитию села

Новосибирская область входит в число регионов-лидеров по числу проектов, получивших федеральное софинансирование по программе комплексного развития сельских территорий.

Заместитель министра сельского хозяйства области Владимир Пахомов отметил, что программа стартовала в 2020 году и успешно реализуется в регионе. Для повышения ее эффективности правительством Новосибирской области в конце 2019 года утверждена аналогичная региональная госпрограмма.

В 2020 году, на старте программы, Новосибирская область защитила на конкурсном отборе шесть проектов развития населенных пунктов в пяти районах области. По числу поддержанных Минсельхозом России проектов регион вошел в тройку лидеров по стране. В 2021 году федеральное софинансирование получили уже девять проектов, что является самым лучшим результатом в России.

Таким образом, объем финансирования программы в области составил за два года 2,2 миллиарда рублей. Как отметил замминистра, эти цифры гораздо больше, чем планировалось при разработке программы.

Например, только по направлению "Современный облик сельских территорий" в 2021 году в регионе будет построено и отремонтировано более 30 социальных и инфраструктурных объектов в шести районах области.

В ряде районов построят и реконструируют различные инженерные, спортивные, досуговые объекты. В Багане уже приступили к строительству плавательного бассейна, здесь же реконструируют легкоатлетический манеж и здание дома культуры. Аналогичные работы ведутся в городе Каргате, рабочем поселке Маслянино, в ряде населенных пунктов Тогучинского района. Для районов приобретут автотранспорт для перевозки школьников и творческих коллективов.

Помимо этого, программой предусмотрены социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Их могут получить семьи работников АПК и социальной сферы. На выделенные средства планируется построить почти 4,5 тысячи квадратных метров жилья. В Маслянинском районе завершается подготовка площадки под компактную жилищную застройку, что позволит 350 сельским семьям построить свои дома. В пяти районах области появятся 23 общественных благоустроенных территорий.

Владимир Пахомов отметил, что мероприятиями программы в 2020 году были охвачены 22 муниципальных района.

- Это существенно повысило уровень благоустроенности жизни семи тысяч селян, - сказал заместитель министра. - Надеемся, что аналогичный показатель за 2021 год будет не менее значимым.

Справка "РГ"

В минсельхозе отмечают, что интерес к участию в программе среди жителей и администраций сельских населенных пунктов растет. Если на конкурс проектов в 2020 году заявки прислали муниципальные образования из семи районов области, в 2021-м - из 13-ти районов, то в 2022-м проекты представили населенные пункты уже 19 районов. Сейчас на федеральный конкурс направлена заявочная документация на 28 проектов.