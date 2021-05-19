Омичка добилась в суде права на захоронение с родственниками

Омский областной суд признал незаконным решение Совета Лузинского сельского поселения о запрете захоронения на кладбище умерших без местной прописки.

С иском в суд обратилась жительница города Омска, узнавшая о странном решении сельских депутатов. Народные избранники запретили хоронить на кладбищах Лузинского поселения покойников, не имеющих регистрации по месту жительства на территории указанного поселения. По всей видимости, депутаты решили ввести ограничения в связи с тем, что на сельском погосте осталось не так много свободных мест.

Истица пояснила в суде, что она прописана в городе Омске, где в настоящее время и проживает. Однако в деревне Приветное Лузинского поселения у нее осталось много родных, здесь похоронены ее бабушка и другие родственники. И когда придет время, она тоже хотела бы быть похороненной на этом кладбище рядом с родными и близкими людьми.

- Действующее законодательство не содержит ограничений на захоронение в зависимости от регистрации по месту жительства умершего лица, а наоборот, гарантирует каждому человеку исполнение волеизъявления о погребении его тела на указанном им месте, - сообщает прокуратура Омской области.

Омский областной суд встал на сторону омички и признал решение Совета Лузинского сельского поселения недействительным.