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19.05.2021 06:08
Рубрика: Культура

Звезды поздравили НОВАТ с юбилеем

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 108(8459)
Новосибирскому государственному академическому театру оперы и балета (НОВАТ) пандемия коронавируса помешала в прошлом году отметить 75-летие со дня открытия. Театр с размахом восполнил это сейчас.

В праздничном гала-концерте "С Днем рождения, НОВАТ!" на сибирской сцене выступили звезды Большого театра России, Санкт-Петербургского Михайловского театра и НОВАТа, а также Детский хор и Симфонический оркестр Новосибирского театра оперы и балета. Многие произведения, вошедшие в программу, никогда ранее не исполнялись на новосибирской сцене.

Фото: Пресс-служба Алтайского краевого театра драмы
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- Мы готовились к этому событию больше года, и в результате представили зрителям во многом уникальную программу. Наш концерт предваряло интервью с человеком-легендой Соломоном Иосифовичем Каплуном, который встретил 75-летие театра, но не дожил до сегодняшнего празднования. Так будет и с нами: мы уйдем, а театр, который строился в суровое и трудное время и открылся в победном мае 1945 года, будет жить, - отметил режиссер-постановщик гала-концерта, художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Говоря о дальнейших планах, Владимир Кехман сообщил, что после окончания ремонта зрительного зала в театре будет дополнительно оборудована большая репетиционная сцена, к осени будут закончены все работы, связанные с "балетным крылом", в том числе три новых репетиционных зала. Такого количества залов нет ни в одном театре России, а у артистов будут новые гримерки.

27 мая в НОВАТе ожидается главная премьера сезона - опера Джакомо Пуччини "Тоска", основные партии в которой исполнят примадонна Вероника Джиоева и испанский тенор Алехандро Рой.

- Для нас театральный сезон закончится и сразу начнется. Впервые в истории театра мы будем работать в июле, августе и сентябре. Мы практически не закрываемся, чтобы не потерять динамику развития, - отметил Владимир Кехман.

Кстати

Во второй половине мая новосибирцев ждет еще одно заметное событие в театральной жизни. С 19 по 27 мая состоится межрегиональный театральный фестиваль "Ново-Сибирский транзит". Конкурс лучших драматических спектаклей, созданных за два предшествующих сезона в театрах Урала, Сибири и Дальнего Востока, также должен был состояться в 2020 году, но был перенесен. Организатором фестиваля традиционно выступает драматический театр "Красный факел". Как сообщили в пресс-службе театра, экспертный совет фестиваля отсмотрел более 140 заявок, по итогам была сформирована афиша, в которую вошли якутский эпос и немецкоязычная драматургия, классика и фэнтези.

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