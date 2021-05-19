Студенты кафедры "Газпром нефти" стали лучшими робототехниками страны

Команда студентов базовой кафедры "Газпром нефти" Омского государственного технического университета впервые вышла в финал российского турнира по робототехнике.

Олимпиада Кружкового движения национальной технологической инициативы - это командные инженерные соревнования для школьников и студентов, увлеченных современными технологиями, инженерией и естественными науками.

В этом году заключительный турнир престижного конкурса прошел в наукограде Иннополис - на базе Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники. За первенство в финале профиля "Интеллектуальные робототехнические системы" боролись команды из пяти ведущих вузов России.

Омичи с нуля разработали проект роботизированного технологического комплекса и провели его пусконаладку с применением технологии цифровых двойников. К олимпиаде ребят готовили специалисты омского Технопарка "Газпром нефти".

- Автоматизированные системы являются неотъемлемой частью современного нефтеперерабатывающего предприятия. Для их успешного внедрения и развития нам требуются специалисты, обладающие компетенциями не только в производстве, но и в современных информационных технологиях, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Именно поэтому завод активно участвует в развитии системы подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли.

В настоящее время на базовой кафедре предприятия в ОмГТУ обучается 180 студентов. Они проходят углубленную теоретическую подготовку, а также получают возможность пройти производственную практику на высокотехнологичном производстве. Подготовка специалистов по системе "Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ" на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность. Благодаря сотрудничеству со школами, профильными средними учебными заведениями, ведущими вузами региона предприятие получает профессиональных молодых специалистов, готовых выполнять самые сложные производственные задачи.

- Омский нефтеперерабатывающий завод помогает совершенствовать систему профессионального образования. Предприятие сотрудничает с учебными заведениями Омской области, расширяя возможности для развития и самореализации учащихся, - подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков. - Результат наших студентов на всероссийской Олимпиаде подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки будущих нефтепереработчиков.