Студенты кафедры "Газпром нефти" стали лучшими робототехниками страны

Новости

"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаках на систему онлайн-голосования 13:23
Песков: РФ разделяет обеспокоенность развитием палестино-израильского конфликта 13:22
Песков: У Москвы нет информации по санкциям в отношении Nord Stream 2 AG 13:18
В Подмосковье доставили весь ассортимент вакцин от коронавируса 13:15
Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки 13:14
Манижа рассказала о планах на финал "Евровидения" 13:07
Тюменские дачники-погорельцы получат материальную помощь 13:03
Марокко взяло под контроль ситуацию на границе с испанской Сеутой 13:02
СМИ: ЕС решил открыть границы для вакцинированных от COVID 12:57
Памфилова: Платформы онлайн-голосования справились с общероссийской тренировкой 12:53
Лавров встретится с Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкъявике 12:51
Миранчук заявил, что не планирует переходить из "Аталанты" в "Зенит" 12:42
Госдума приняла законопроект, снижающий административную нагрузку на бизнес 12:40
На американском истребителе появилась надпись на русском языке 12:35
Госдума приняла законопроект, упрощающий порядок аккредитации 12:34
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае 12:34
В Совфеде предложили продлить подключение детских лагерей к программе кешбэка 12:31
В Севастополе пожилой мужчина с ножом напал на пожарную часть 12:30
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды 12:30
Инсульт у водителя такси спровоцировал массовое ДТП в Москве 12:22
В Москве пять мостов отремонтируют с частичным ограничением движения 12:14
В Казани наградят учеников, помогавших эвакуации из гимназии №175 12:02
Трутнев предложил повысить налоги предприятиям, где не растут зарплаты 11:52
Мбаппе: У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире 11:48
Избран новый глава Общественной палаты Крыма 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 12:28
Рубрика: Власть

Студенты кафедры "Газпром нефти" стали лучшими робототехниками страны

Текст: Наталья Граф (Омск)
Команда студентов базовой кафедры "Газпром нефти" Омского государственного технического университета впервые вышла в финал российского турнира по робототехнике.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Олимпиада Кружкового движения национальной технологической инициативы - это командные инженерные соревнования для школьников и студентов, увлеченных современными технологиями, инженерией и естественными науками.

Фото: Сергей Царев
Омский НПЗ нарастил выпуск бензина и дизельного топлива

В этом году заключительный турнир престижного конкурса прошел в наукограде Иннополис - на базе Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники. За первенство в финале профиля "Интеллектуальные робототехнические системы" боролись команды из пяти ведущих вузов России.

Омичи с нуля разработали проект роботизированного технологического комплекса и провели его пусконаладку с применением технологии цифровых двойников. К олимпиаде ребят готовили специалисты омского Технопарка "Газпром нефти".

- Автоматизированные системы являются неотъемлемой частью современного нефтеперерабатывающего предприятия. Для их успешного внедрения и развития нам требуются специалисты, обладающие компетенциями не только в производстве, но и в современных информационных технологиях, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Именно поэтому завод активно участвует в развитии системы подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли.

В настоящее время на базовой кафедре предприятия в ОмГТУ обучается 180 студентов. Они проходят углубленную теоретическую подготовку, а также получают возможность пройти производственную практику на высокотехнологичном производстве. Подготовка специалистов по системе "Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ" на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность. Благодаря сотрудничеству со школами, профильными средними учебными заведениями, ведущими вузами региона предприятие получает профессиональных молодых специалистов, готовых выполнять самые сложные производственные задачи.

- Омский нефтеперерабатывающий завод помогает совершенствовать систему профессионального образования. Предприятие сотрудничает с учебными заведениями Омской области, расширяя возможности для развития и самореализации учащихся, - подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков. - Результат наших студентов на всероссийской Олимпиаде подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки будущих нефтепереработчиков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Эксперт оценил влияние сделки между "Лентой" и Billa на рынок ретейла
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Axios: США могут отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2"
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы