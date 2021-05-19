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Рубрика: Происшествия

В Кузбассе 11 детей госпитализировали из-за распыления газа в школе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Одиннадцать учащихся средней школы в Новокузнецке доставили в больницу после распыления неизвестного вещества в образовательном учреждении. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции сегодня утром.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и инспекторы по делам несовершеннолетних. Учащихся и персонал эвакуировали, а одиннадцать пострадавших детей отправили на обследование в одно из городских медучреждений.

По словам пресс-секретаря Кузбасского центра медицины катастроф Антона Дужика, школьников, состояние которых не внушает опасений, отправляют домой, а тех, кто пострадал более серьезно, продолжают обследовать, оказывая необходимую помощь.

- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, продолжается.

Также проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних проводит прокуратура Центрального района Новокузнецка.

- Прокуроры города и района выехали на место, при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

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