В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников

Состояние практически всех детей, отравившихся газом в новокузнецкой школе, оценивается как легкое. "Тяжелых" пациентов среди них нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузбасского Центра медицины катастроф.

Как писала "РГ", сегодня утром в больницы с отравлением неизвестным веществом, распыленным предположительно из баллончика, были доставлены одиннадцать учащихся. У них наблюдались такие симптомы, как першение в горле, а состояние на момент эвакуации оценивалось как средней степени тяжести. Полиция, прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту инцидента.

Некоторые подробности случившегося сообщила в Instagram мама одной из школьниц. Она уточнила, что в 26-й школе Новокузнецка кто-то во время урока распылил газовый баллончик. В результате, как написала женщина, пять одноклассников ее дочери попали в больницу. При этом двоих из них, как и двоих старшеклассников, поместили в реанимацию. Однако в областном центре медицины катастроф уточнили, это было сделано не для проведения реанимационных мероприятий (они не требуются), а для удобства наблюдения за состоянием детей с помощью приборов. Большинство же детей находятся в педиатрическом отделении.

Тем временем, занятия в школе возобновились. По оценкам специалистов, обследовавших помещения, опасности для здоровья людей нет.