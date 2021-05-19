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19.05.2021 05:52
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске по факту гибели трех человек на пожаре, который произошел в ночь на 19 мая. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, возгорание случилось в двухэтажном многоквартирном доме на улице Фасадная в Ленинском районе.

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Жертвами огня стали мужчина и две женщины, сейчас устанавливаются их личности и возраст. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В рамках следствия назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели людей, выясняются все обстоятельства происшествия.

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