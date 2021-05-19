В Новосибирской области усилят вакцинацию старшего поколения

Юрий Петухов отметил, что трудовые коллективы должны иметь возможность прививаться на предприятиях, а отдельные категории граждан - дома. Для этого необходимо больше внимания уделять выездным формам работы, развертыванию мобильных пунктов вакцинации.
Заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов сообщил, что в области работают 87 мобильных прививочных бригад, создаются мобильные бригады для проведения вакцинации маломобильных граждан в учреждениях соцобслуживания.
В минздраве обсуждают вопрос о проведении вакцинации во время профмедосмотра или диспансеризации определенных групп взрослого населения.
В области открыты 94 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, районах и городских округах области. Работает три мобильных пункта в торговых комплексах Новосибирска и один - на базе частной больницы в городе Барабинске.
- Основной задачей остается недопущение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и иными заболеваниями. Для этого будут предприняты все необходимые меры, - отметил первый заместитель губернатора.
Справка "РГ"
В регион к настоящему времени поступило 344,2 тысячи доз вакцины. Это количество увеличивается с каждым месяцем. Только с 1 по 11 мая регион получил свыше 113 тысяч доз.