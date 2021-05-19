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19.05.2021 14:29
Рубрика: Власть

В Новосибирской области усилят вакцинацию старшего поколения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области усилят работу по вакцинации против коронавируса людей старше 60 лет, в том числе лиц с хроническими заболеваниями. Об этом первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов сказал на рабочем совещании в областном правительстве. Соответствующие поручения даны главам муниципальных образований и главным врачам. В частности, работа должна быть развернута по линии ветеранских организаций, советов ветеранов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Юрий Петухов отметил, что трудовые коллективы должны иметь возможность прививаться на предприятиях, а отдельные категории граждан - дома. Для этого необходимо больше внимания уделять выездным формам работы, развертыванию мобильных пунктов вакцинации.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов сообщил, что в области работают 87 мобильных прививочных бригад, создаются мобильные бригады для проведения вакцинации маломобильных граждан в учреждениях соцобслуживания.

В минздраве обсуждают вопрос о проведении вакцинации во время профмедосмотра или диспансеризации определенных групп взрослого населения.

В области открыты 94 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, районах и городских округах области. Работает три мобильных пункта в торговых комплексах Новосибирска и один - на базе частной больницы в городе Барабинске.

- Основной задачей остается недопущение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и иными заболеваниями. Для этого будут предприняты все необходимые меры, - отметил первый заместитель губернатора.

Справка "РГ"

В регион к настоящему времени поступило 344,2 тысячи доз вакцины. Это количество увеличивается с каждым месяцем. Только с 1 по 11 мая регион получил свыше 113 тысяч доз.

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