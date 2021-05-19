В Приангарье медики пойдут под суд за обман пациентов на 2,5 млн

Прокуратура Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу нескольких сотрудниц одного из медицинских учреждений города. Фигурантами дела стали два врача и две медсестры, сообщили сегодня в прокуратуре Иркутской области.

По версии правоохранителей, первое из серии преступлений совершено в 2017 году. Заведующая лечебным отделением профильного медицинского центра и две медсестры оформили от имени незрячего больного доверенность. По этому документу они с 2017 по 2020 годы сняли с банковского счета пациента 2,2 млн рублей.

А в 2019 году медицинские сестры и и. о. заведующей отделением убедили другого недееспособного пациента "стать меценатом" и передать круглую сумму якобы на нужды клиники. В результате медработники присвоили более 300 тыс. рублей, рассказали в управлении МВД по Иркутской области.

Преступления сотрудников лечебно-профилактического учреждения пресекли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного ОВД, добавили в полиции.

Уголовное дело направлено в городской суд Братска.