В Приангарье открылся фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск"

В Иркутске стартовал фестиваль современного искусств "Территория. Иркутск".

Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория ", ММОМА и золотодобывающей компании "Полюс". Подобные фестивали уже проводились в Красноярске и в Магадане. Иркутск его принимает впервые. Это, пожалуй, первое крупное культурное событие после годичного карантина в иркутских театрах. Напомним, в Приангарье учреждения культуры оставались закрытыми очень долго - простившись со зрителями в марте прошлого года, они открылись только в феврале 2021. Да и сам фестиваль здесь ждали еще минувшей осенью, однако по понятным причинам его пришлось перенести.

- Тем острее радость встречи с театром и друг с другом, - заметил арт-директор фестиваля "Территория " Роман Должанский.

В фестивальную неделю - с 17 по 23 мая - иркутян ожидает примерно 40 событий - спектаклей, выставок, лекций и кинопоказов.

Ядром, конечно, станут постановки-победители конкурса "Полюс. Золотой сезон", который пятый год проводится среди региональных театров. Примечательно, что открывающая программу комедия по сценарию Аки Каурисмяки (точнее, сразу по трем сценариям) "Я нанял убийцу" городского драмтеатра Шарыпово, не только победила в конкурсе "Полюса", но и взяла в этом году специальный приз "Золотой маски" - за точность художественных средств и ясность театрального высказывания. Кроме нее зрители увидят спектакль "hyyma" Театра малочисленных народов Севера из Якутска и постановки из шорт-листа конкурса: иркутский "Холстомер" и "Дневник писателя. ЭпизодVII: Пушкин" - его привез театр "Поиск" из Лесосибирска.

Последние фестивальные дни организаторы отвели московским коллективам - знакомые уже иркутянам молодые артисты из Мастерской Брусникина покажут антиутопию в стихах "Сван", театр "Трикстер" языком теней расскажет "Сказку, которая не была написана", а "Балет Москва" представит постановку "Танцпол", навеянную танцевальными марафонами в Америке 20-х годов прошлого века.

Многообещающе выглядит и альтернативная программа. На сцене молодого независимого иркутского театра - центра "Новая драма" - состоятся читки лучших современных пьес. По словам директора департамента по связям с общественностью компании "Полюс" Виктории Васильевой, это направление вошло в фестивальной канву только в прошлом году, но сразу обрело своих поклонников. Это в буквальном смысле режиссерское прочтение сценария - когда еще нет ни декораций, ни костюмов, а образы персонажей только-только нащупываются. Режиссеры читок прошли школу образовательной программы "Территории"- кстати, именно там состоялось знакомство команды фестиваля с худруком "Новой драмы" Вадимом Карионовым и родилась идея вовлечь в орбиту регионального проекта неакадемическую площадку. Для Иркутска это тоже своего рода дебют.

Об образовательной программе стоит сказать особо.

- 15 лет назад, когда "Территория" начиналась, мы подсмотрели в "большом мире" принцип соединения в одной программе разных жанров - и кино, и танца, и театра. Помимо синтеза искусств еще одним нашим принципом стала обязательная образовательная составляющая. Каким бы концентрированным ни был проект, мы всегда даем его участникам возможность как можно больше узнать, встретиться с как можно большим количеством интересных людей, прикоснуться к как можно большему набору профессиональных инструментов, - рассказал Роман Должанский.

Этот принцип позаимствовал и региональный проект - шесть дней в Иркутске будут проходить лекции и мастер-классы, которые, думается, станут интересны не только актерам.

И конечно, нельзя пропустить выставку Московского музея современного искусства (ММОМА) - в художественном музее им. Сукачева. Специально для Иркутска кураторы подобрали работы из коллекций обоих музеев, раскрывающих трансформацию портрета в искусстве ХХ и ХХI века. Как отметил исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, выставка - это прекрасная возможность для иркутян взглянуть на "свои" и "чужие" шедевры в новом свете.