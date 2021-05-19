Жители двух сел в Хакасии обратились в больницу с пищевым отравлением

Сотрудники Ширинского межрайонного отдела главка СК по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку данных об оказании небезопасных услуг неизвестными лицами. Поводом стало сообщение СМИ об отравлении жителей республики, проинформировала сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В публикации говорится об обращении жителей двух сел (Июс и Копьево) Орджоникидзевского района Хакасии в медучреждение. Люди пожаловались на признаки пищевого отравления. Среди пострадавших есть дети.

Следователям предстоит проверить сведения о загрязнении реки Белый Июс, протекающей в Ширинском и Орджоникидзевском районах, местными предприятиями.