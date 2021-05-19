На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза

В селе Левокумском Минераловодского округа Ставропольского края под колесами мусоровоза погиб трехлетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, ребенок находился на улице без присмотра взрослых.

- Водитель грузового автомобиля Isuzu осуществлял погрузку твердых бытовых отходов в переулке Новом. В это время мальчик, находясь без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть и забрался под заднее колесо автомобиля, - рассказали в ведомстве.

Закончив свою работу, водитель сел за руль большегруза и начал ехать, ребенка под колесом он не заметил. В результате получил тяжелые травмы, от которых скончался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают степень виновности причастных лиц.