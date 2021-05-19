Расписание движения составлено таким образом, что туристы проводят ночь в пути, а днем совершают экскурсии. По замыслу организаторов, это позволит им побывать в разных городах Северного Кавказа, Черноморского и Каспийского побережья, посетив главные достопримечательности.
Самым южным и древним городом страны, который посетили пассажиры поезда, стал Дербент. Несмотря на дождь и ограниченное время экскурсий, гости остались довольны. Они увидели цитадель Нарын-Кала, ознакомились с другими историческими местами города.
- Мы узнали, что в Дербенте много лет в мире и согласии живут представители разных народов и конфессий. Нам довелось познакомиться с очень гостеприимными и доброжелательными людьми, которые любят и ценят свой город. Я давно слышала о Дербенте и мечтала сюда приехать. Все мои ожидания оправдались, - делится впечатлениями Елена Зубкова из Новороссийска.
Максим Чернышов из Москвы верил слухам, что в Дагестане небезопасно.
- Оказалось, я ошибался. Это очень радушный край, где живут добрые люди. Нас накормили традиционными дагестанскими блюдами. Дербент уникален. Здесь особенная атмосфера и просто невероятно захватывающие виды, - рассказал Максим.