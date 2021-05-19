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Круизный поезд "Гостеприимный Кавказ" впервые прошел маршрутом Москва - Новороссийск - Кисловодск - Грозный - Дербент - Волгоград - Москва.
Фото: Администрация Дербента Фото: Администрация Дербента
Фото: Администрация Дербента

Расписание движения составлено таким образом, что туристы проводят ночь в пути, а днем совершают экскурсии. По замыслу организаторов, это позволит им побывать в разных городах Северного Кавказа, Черноморского и Каспийского побережья, посетив главные достопримечательности.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Самым южным и древним городом страны, который посетили пассажиры поезда, стал Дербент. Несмотря на дождь и ограниченное время экскурсий, гости остались довольны. Они увидели цитадель Нарын-Кала, ознакомились с другими историческими местами города.

- Мы узнали, что в Дербенте много лет в мире и согласии живут представители разных народов и конфессий. Нам довелось познакомиться с очень гостеприимными и доброжелательными людьми, которые любят и ценят свой город. Я давно слышала о Дербенте и мечтала сюда приехать. Все мои ожидания оправдались, - делится впечатлениями Елена Зубкова из Новороссийска.

Максим Чернышов из Москвы верил слухам, что в Дагестане небезопасно.

- Оказалось, я ошибался. Это очень радушный край, где живут добрые люди. Нас накормили традиционными дагестанскими блюдами. Дербент уникален. Здесь особенная атмосфера и просто невероятно захватывающие виды, - рассказал Максим.

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