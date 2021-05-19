В Ингушетии будут выпускать сплавы из алюминия и продукцию для детей

В Ингушетии прогнозируют прирост промышленного производства по итогам этого года на 15 процентов, по сравнению с предыдущим. Такой результат, по мнению экспертов, возможен после планируемого запуска в регионе нескольких новых предприятий и реанимации простаивающих.

Скоро в республике будут выпускать новую продукцию - алюминиевые сплавы и детские санитарно-гигиенические средства. Производства создаются в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Финансирование на эти цели осуществляется не только из бюджета, также привлекаются средства частных инвесторов.

Импульс будет дан и развитию в регионе птицеводства. На крупнейшем птицекомплексе "Южный" в скором времени планируется закладка 75 тысяч яиц.По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, одна из наиболее важных задач, стоящих перед региональной властью, - реанимация простаивающих предприятий.

В ближайшей перспективе - возобновление работы комбината детского питания, картонажной фабрики и завода по производству энергосберегающих приборов.

Есть хороший результат в промышленной сфере Ингушетии по итогам работы в прошлом году. Удалось реанимировать швейное объединение в сельском поселении Али-Юрт и открыть новое крупное производство в Назрани, где сегодня выпускают различную обувь, в том числе детскую.

Скоро снова заработает завод по выпуску энергосберегающего осветительного оборудования в Малгобеке, закрывшийся около двух лет назад из-за проблем со сбытом продукции. Сейчас акционерное общество "Технопарк "Сердало", владелец предприятия, и уже зарекомендовавшая себя на этом рынке российская компания "ПрофЛЭД Групп" намерены наладить совместную работу.