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19.05.2021 18:52

В Ингушетии реализуют более 400 проектов по благоустройству

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии в ближайшие три года планируется благоустроить 435 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Муниципальные образования республики активно участвуют в нацпроекте "Жилье и городская среда". Благодаря нему в прошлом году в регионе благоустроили более 40 общественных мест на общую сумму 139 миллионов рублей.

В этом году в рамках нацпроекта красивые улицы, скверы и другие объекты появятся в девяти муниципальных образованиях, на что будет потрачено 135 с половиной миллионов рублей, из них 134 - средства федерального бюджета.

Как рассказал региональный координатор программы "Городская среда" Магомед Газдиев, на эти средства удастся осуществить еще 34 проекта. Муниципалитеты заключили контракты с подрядчиками, работа началась.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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- Цель нацпроекта - помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать города красивыми и комфортными, без аварийных домов. В этом году в Ингушетии будет сделан акцент на преображение именно городов республики, - уточнил Газдиев.

В предыдущие годы в республике удалось претворить немало интересных идей по благоустройству сельских поселений. Например, в Назрановском районе с 2019 по 2020 годы произошли кардинальные перемены на тринадцати общественных территориях. Так, в селе Долаково стали намного красивей пять улиц, в Экажево - две, в Кантышево преобразились три улицы.

Буквально в каждом селе района что-то изменилось в лучшую сторону. Было проведено современное освещение, заасфальтированы дороги, появились новые тротуары. В рамках нацпроекта благоустроили и озеленили территории, прилегающие к дому культуры в Долаково и новой школе в селе Гази-Юрт.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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