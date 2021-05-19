В Ингушетии реализуют более 400 проектов по благоустройству

В Ингушетии в ближайшие три года планируется благоустроить 435 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения.

Муниципальные образования республики активно участвуют в нацпроекте "Жилье и городская среда". Благодаря нему в прошлом году в регионе благоустроили более 40 общественных мест на общую сумму 139 миллионов рублей.

В этом году в рамках нацпроекта красивые улицы, скверы и другие объекты появятся в девяти муниципальных образованиях, на что будет потрачено 135 с половиной миллионов рублей, из них 134 - средства федерального бюджета.

Как рассказал региональный координатор программы "Городская среда" Магомед Газдиев, на эти средства удастся осуществить еще 34 проекта. Муниципалитеты заключили контракты с подрядчиками, работа началась.

- Цель нацпроекта - помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать города красивыми и комфортными, без аварийных домов. В этом году в Ингушетии будет сделан акцент на преображение именно городов республики, - уточнил Газдиев.

В предыдущие годы в республике удалось претворить немало интересных идей по благоустройству сельских поселений. Например, в Назрановском районе с 2019 по 2020 годы произошли кардинальные перемены на тринадцати общественных территориях. Так, в селе Долаково стали намного красивей пять улиц, в Экажево - две, в Кантышево преобразились три улицы.

Буквально в каждом селе района что-то изменилось в лучшую сторону. Было проведено современное освещение, заасфальтированы дороги, появились новые тротуары. В рамках нацпроекта благоустроили и озеленили территории, прилегающие к дому культуры в Долаково и новой школе в селе Гази-Юрт.