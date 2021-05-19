В КЧР инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки бараном

В Карачаево-Черкесии старший инспектор ГИБДД пойдет под суд за получение взятки бараном. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, инцидент произошел ночью 25 июня прошлого года на федеральной дороге Черкесск - Домбай. Обвиняемый остановил для проверки автомобиль местного жителя и оказалось, что у того отсутствуют документы на право управления машиной. Более того нарушитель ехал в состоянии опьянения.

"Тогда у него, вопреки интересам службы, возник корыстный преступный умысел на получение денежных средств, чтобы не направлять водителя на медицинское освидетельствование. В связи с тем, что у мужчины денег не оказалось, то обвиняемый согласился на предложенное иное имущество, а именно барана", - уточнили в ведомстве.

После чего инспектор ГИБДД отпустил нарушителя правил дорожного движения, а баран был доставлен полицейскому на другой день.

"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - подчеркнули в ведомстве.