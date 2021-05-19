В Кисловодске два человека пострадали при обрушении крыши дома

В Кисловодске обрушилась крыша в частном доме. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщили "РГ" в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Зори Кавказа". По предварительной информации, частично обвалилась крыша частного дома на площади в 20 квадратных метра.

- Под завалами находились два человека - мужчина и женщина. Пострадавшие извлечены из под завалов и направлены в центральную городскую больницу Кисловодска, - уточнили в ГУ МЧС по Ставропольском краю.

Сейчас выясняются причины обрушения кровли. На месте происшествия работают 30 человек и 10 единиц техники.