20 мая отмечается Всемирный день метрологии

Обеспечение единства и точности измерений - огромная, высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, от работы которой зависит комфорт, благополучие и безопасность каждого из нас. Борьба с пандемией красноречиво это подтвердила.

В нынешнем году Всемирный день метрологии пройдет под девизом "Измерения для здоровья", предложенным международным метрологическим сообществом. Для большинства людей понятия "измерения" и "здоровье" связаны с измерениями температуры тела, уровня сахара в крови, роста, веса и так далее. А у специалистов-метрологов эти слова ассоциируются прежде всего с профессиональным долгом, ответственностью за корректные показания медицинских приборов. Излишне говорить о возможных последствиях неправильных показаний, к примеру, прикроватного монитора в больнице. И даже если врет обычный бытовой тонометр, может случиться беда.

К счастью, в России есть ведомство, которое обеспечивает все отрасли экономики и социальной сферы необходимыми для точных измерений компетенциями. В структуру Росстандарта входят научно-исследовательские институты, органы государственного метрологического надзора и региональные центры стандартизации и метрологии (ЦСМ). Эта система, сумев сохранить и преумножить созданный в XX веке богатый научно-технический задел, недавно вывела Россию на первое место в мире по измерительным возможностям. Уровень, как говорится, чувствуется.

Анализатор ПЦР поверяется около трех часов, и все это время специалист-метролог одет в защитный костюм

Основной объем работы по непосредственному взаимодействию с заказчиками, в число которых входят и медицинские учреждения, выполняют именно ЦСМы.

- К чести наших медиков, в период пандемии они весьма ответственно подошли к обеспечению точных показаний диагностического оборудования, - говорит Светлана Петрова, начальник сектора поверки средств измерения медицинского назначения ФБУ "Тест-С.-Петербург" (ЦСМ Росстандарта в нашем регионе). - Особенно много обращений было связано с поверкой анализаторов ПЦР. Надо сказать, что это достаточно сложная и ресурсоемкая работа, которую мы освоили несколько лет назад, и сегодня являемся лидером в регионе по данному направлению. Достаточно уникальная услуга. Поверка таких анализаторов почти всегда выполняется по месту эксплуатации, и потому даже в самые сложные периоды пандемии наши сотрудники выезжали в больницы и диагностические центры. Анализатор ПЦР поверяется около трех часов, и все это время специалист-метролог одет в защитный костюм, в котором и двигаться, и дышать непросто. Но у нас все услуги оказываются точно в срок и в полном объеме. Высокий спрос был вызван, разумеется, массовым тестированием на COVID-19, хотя это оборудование применяется и для диагностики многих других заболеваний.

Поверка экспресс-анализатора крови в медицинском учреждении. Фото: Архив ФБУ "Тест-С.-Петербург"

По словам сотрудников "Тест-С.-Петербург", значительно больше стало заказов на поверку пульсоксиметров, а также иммуноферментных анализаторов, помогающих выявлять антитела.

Большинство приборов, нашедших применение на переднем крае борьбы с пандемией, не вызывало вопросов с точки зрения корректности их показаний. Во многом это объясняется тем, что оборудование стало использоваться в основном новое, закупленное в срочном порядке в 2020 году. Но надо отдать должное медикам, которые даже во время пиковых нагрузок не забывали обеспечивать качество его работы и обращаться для этого к специалистам-метрологам.

В "Тест-С.-Петербург" говорят: за два минувших десятилетия и особенно за последние годы медицинские учреждения нашего региона значительно повысили свою "метрологическую культуру". В необходимости регулярной поверки медицинских приборов действующее законодательство во многом полагается на профессионализм и совесть его владельцев. Но в современном мире все более значительную роль начинает играть мнение граждан, их возросшая требовательность к качеству услуг, возможность выражать свое мнение и учитывать отзывы других людей на интернет-площадках. Именно это зачастую побуждает медицинские учреждения ответственно относиться к вопросам метрологического обеспечения. Потребовать свидетельство о поверке медицинского прибора или ссылку на информацию в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС "АРШИН") - все более распространенная практика среди пациентов, и это нужно учитывать самым серьезным образом.

- Стараясь отвечать на возрастающий спрос, "Тест-С.-Петербург" продолжает наращивать свои возможности по поверке аппаратов ИВЛ, ротаметров, аппаратов ингаляционного наркоза, аспираторов, пробоотборников и многих, многих других приборов, которые в руках врачей становятся незаменимыми инструментами для спасения жизней и защиты здоровья людей, - подчеркивает Павел Овчаренко, руководитель петербургского ЦСМ.

"Тест-С.-Петербург" применяет в работе только самое современное и во многом уникальное оборудование. Фото: Архив ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Надо сказать, что поверка медицинских приборов - это только часть очень широкого набора услуг "Тест-С.-Петербург", где проводят испытания, поверку и калибровку более тысячи групп средств измерений, применяемых на предприятиях и в организациях Северо-Западного федерального округа и других регионов России.

Накануне профессионального праздника метрологов хочется поздравить специалистов этой уникальной организации, пожелать им здоровья и новых успехов. Поздравления принимают и те, кто по долгу службы отвечает за метрологическое обеспечение на предприятиях и в организациях, на транспорте, в энергетике, в Вооруженных силах и во многих других составляющих огромной инфраструктуры, обеспечивающей нам комфорт и защиту. Пожалуй, с этим праздником можно поздравить и каждого из нас, ведь с точными измерениями, по большому счету, прямо или косвенно связана вся жизнь человека.

Акцент

Фото: Архив ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Эталонные значения

Чем занимаются петербургские метрологи.

Метрологическая база ФБУ "Тест-С.-Петербург" состоит из более 1200 высокоточных вторичных и рабочих эталонов. Занимаются здесь и аттестацией испытательного оборудования, аттестацией методик измерений. А еще - испытаниями продукции, стандартизацией и сертификацией. Между прочим, теперь знакомые всем без исключения СИЗы - средства индивидуальной защиты органов дыхания - сертифицируют также здесь.