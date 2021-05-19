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19.05.2021 16:45
Рубрика: Общество

Cто верст за штампом в паспорте

20 лет назад органы местного самоуправления в НАО потеряли право регистрировать браки
Текст: Вера Черенева (НАО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 108(8459)
В отдаленных поселках Ненецкого автономного округа влюбленные пары все чаще предпочитают жить в гражданском браке. Чтобы расписаться, им нужно ехать в Нарьян-Мар. Но дорожная сеть в регионе не развита, основной вид транспорта - самолет. Авиабилеты до столицы округа стоят дорого, многие влюбленные пары просто не могут позволить себе такое путешествие.

Алена и Михаил Марковы живут в селе Ома, на западе Ненецкого автономного округа. Недавно пара расписалась в загсе Нарьян-Мара, в столицу региона молодые приехали специально за штампом в паспорте.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Алена работает в местном Доме культуры, Михаил трудится в системе ЖКХ. Они познакомились полтора года назад, полюбили друг друга, пожили вместе, а потом поняли, что надо пожениться. Алена и Михаил хотят строить в селе дом по программе "Молодая семья", для этого нужно быть в браке. К тому же пара ждет ребенка.

Но в отдаленных селах одного желания вступить в брак мало. Нужно терпение. И деньги.

Это в Петербурге влюбленные могут легко отправить заявление через МФЦ или на сайте "Госуслуги". В Оме интернет работает с перебоями. Сколько влюбленные ни старались, скорости интернета не хватило для загрузки портала. Тогда Алена позвонила в загс.

- Объяснила ситуацию, сказала, что беременна, что любим друг друга. Нам сказали: "Приезжайте", - вспоминает Алена.

Невеста в декрете, Михаил ради церемонии специально взял отпуск.

Дважды в неделю до Нарьян-Мара летает самолет Ан-2, еще один рейс выполняет вертолет Ми-8. Билет в одну сторону на человека стоит восемь тысяч рублей.

В Нарьян-Маре Алена нашла свадебный салон, купила красивое платье, сделала прическу. В общем, в загс пара пришла при полном параде. Никаких особых торжеств не было, пара расписалась, получила заветные штампы. И уже дома в кругу родных влюбленные отметили важное событие.

- Конечно, было бы проще, если бы не надо было никуда ехать, - говорит Алена. - Билеты дорогие, все эти свадебные вещи можно было заказать по интернету. У нас ведь из-за удаленности все совсем не так, как в городах: пышную церемонию в загсе не сделаешь, гостей не позовешь.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Сейчас количество свадеб в Ненецком округе заметно сократилось. Проблема, по словам члена регионального штаба ОНФ Александра Чурсанова, в самой процедуре. Двадцать лет назад органы местного самоуправления в сельских населенных пунктах потеряли право регистрировать свадьбы. Соответственно, теперь молодожены должны в идеале дважды приехать в Нарьян-Мар: в первый раз - чтобы подать заявление, второй - чтобы расписаться.

Большинство пар, которые все же решаются вступить в брак, ждут, пока наступит беременность невесты. Если женщина в положении, то по федеральному законодательству расписать могут сразу, без трех месяцев ожидания.

Многие идут еще дальше. Из отдаленных сел женщин санавиацией везут рожать в Нарьян-Мар. Обычно вылеты готовят заранее, чтобы женщина вовремя оказалась в роддоме. Жених, чтобы поддержать свою невесту, летит следом, регулярным рейсом. Пара встречается в Нарьян-Маре и чуть ли не прямо перед родами оказывается в загсе.

Сейчас парламент региона пытается помочь влюбленным парам. В частности, депутаты направили обращение в Минюст с просьбой разрешить регистрировать браки в сельских МФЦ.

Но пока вопрос не сдвинулся, вступают в брак в отдаленных поселках округа только самые стойкие. И самые влюбленные.

Статистика

По данным Росстата, в 2007 году в НАО было заключено 374 брака. Учитывая, что в округе всего проживает чуть больше 40 тысяч человек, это неплохой показатель. Органы статистики при расчетах используют так называемый коэффициент брачности - число свадеб на тысячу жителей. 14 лет назад он в НАО составлял 8,9 процента, это был один из самых высоких показателей в стране. А в 2019 году коэффициент упал до 5,2. В регионе сыграли всего 227 свадеб. В 2021 году тенденция к снижению продолжилась. В январе, по данным Архангельскстата, в регионе сыграли 11 свадеб, в феврале - 15.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

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