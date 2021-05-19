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19.05.2021 17:23
Рубрика: Общество

В Африке комарик укусил

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 108(8459)
Калининградские врачи спасли жизнь 34-летнему моряку, больному малярией. Он почувствовал себя плохо, вернувшись из плавания в Анголу. Как выяснилось, в тропиках Южной Африки моряка укусил малярийный комар.

Малярия - очень редкое для нашей страны паразитарное заболевание. И крайне опасное. Мельчайшие паразиты, которые попадают в организм человека во время укуса насекомых, вызывают лихорадку, анемию, поражение внутренних органов.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Врачи быстро распознали малярию. Однако терапия результата не дала. Заболевание прогрессировало, развивались острая сердечно-сосудистая, почечно-печеночная и дыхательная недостаточности, тяжелая интоксикация, отек мозга.

Пациента перевели из инфекционной больницы в реанимацию Центральной городской клинической больницы Калининграда. Провели плазмаферез и гемофильтрацию (то есть очистили кровь), подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Наше учреждение оснащено специальным оборудованием, которое позволяет очищать организм от возбудителей малярии и стабилизировать общее состояние пациента, - поясняет главный внештатный анестезиолог-реаниматолог регионального минздрава, заместитель главврача по интенсивной терапии Центральной городской клинической больницы Иван Саблин. - Мы подключили больного к современному аппарату, очищающему кровь и плазму. У пациента забирали его собственную кровь и заменяли ее компонентами донорской - в частности, плазмой. За четыре дня ему ввели компоненты крови общим объемом ориентировочно от 16 доноров.

Состояние больного быстро стабилизировалось. Он начал дышать самостоятельно, а на шестые сутки пациента перевели в отделение терапии. Долечиваться калининградец будет в инфекционной больнице. Палату и необходимые лекарства для него уже подготовили.

Справка "РГ"

Малярия, которую переносят насекомые, не всегда была редким заболеванием для нашей страны. В 30-40-х годах прошлого века от этой инфекции ежегодно страдали несколько миллионов жителей СССР. Во второй половине XX века благодаря широкому применению инсектицидов и массовому лечению заболевших проблему удалось решить. В прошлом году, по данным Роспотребнадзора, в РФ зарегистрировали всего 58 случаев малярии, все они завозные.

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