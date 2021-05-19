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19.05.2021 18:08
Рубрика: Культура

Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов

Текст: Сусанна Альперина

Киностудия "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential и при организационной поддержке Министерства культуры РФ запускают бесплатную сценарно-режиссерскую лабораторию "Ленфильм-дебют", в которой смогут принять участие начинающие кинематографисты со всей России. Обещают, что прошедшие отбор дебютанты получат профессиональное содействие от ведущих представителей отечественной киноиндустрии в разработке своих сценариев и подготовке их к дальнейшему производству.

Фото: Владимир Бертов/РГ
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Участники будут работать под руководством креативного продюсера кинокомпании 1-2-3 Production Анны Гудковой и редактора Александры Васнецовой.

Кураторами дебютных проектов станут известные режиссеры и сценаристы - Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Бакур Бакурадзе, Александр Велединский, Любовь Мульменко, Анна Пармас, Андрей Прошкин и другие.

Программа лаборатории включит в себя три очных рабочих недели в Санкт-Петербурге, в течение которых пройдут лекции и практические занятия, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и финальный питчинг проектов.

"Поддержка дебютного кино является одним из приоритетных направлений деятельности "Ленфильма" на сегодняшний день. Для киностудии действительно очень важно, что здесь начнет работу лаборатория, где будут разрабатываться полноценные, готовые к запуску дебюты. Мы готовы оказывать лаборатории самое активное содействие. В свою очередь, надеемся, что среди ее студентов окажутся именно те, с кем мы вместе будем создавать новую историю "Ленфильма", - говорит Федор Щербаков, генеральный директор киностудии "Ленфильм".

Открытие приема заявок на участие запланировано на июнь этого года. Об этом будет объявлено дополнительно.

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