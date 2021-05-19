Назовите любому коренному петербуржцу аббревиатуру БТК - и он вспомнит, как в детстве ходил с родителями или одноклассниками в удивительный дом на улице Некрасова, где оживали куклы. За последние полтора десятка лет здесь многое изменилось. На афише рядом с детскими "Рикки-Тикки-Тави" и "Бармалеем" - очень взрослые спектакли. "Бродский. Никоткуда", "Башлачев. Человек поющий", "Екклесиаст"… Мудрые, трагичные, глубокие. Накануне 90-летия Большого театра кукол мы поговорили с теми, кто сделал своей профессией волшебство для детей и взрослых.

Кукла не врет

Наталья Карикова работает в БТК больше полувека. Она очень светлая и трогательно миниатюрная. В свое время все убеждали ее идти в Театр юного зрителя - с такими данными можно играть детей хоть до пенсии. Но Наталья еще в школе поняла, что ее любовь навсегда - это куклы. Училась у самого Виктора Сударушкина (легендарного главного режиссера БТК с 1965 по 1986 год), работала актрисой-кукольником 18 лет. Было радостно, но непросто: из-за маленького роста приходилось все время стоять на котурнах. Сейчас Наталья Васильевна занимает должность заведующей режиссерским управлением. В театре говорят, что она как никто другой чувствует спектакль, мгновенно распознает, где фальшь, а где рождается нечто сильное и настоящее.

- Сударушкина весь курс обожал. Он был близок к нам и по возрасту, и по задору, и по чувству юмора. Очень интересный человек - умный, доброжелательный, смешной, талантливый. Представляете, его "Поросенок Чок" и "Слоненок" до сих пор идут на нашей сцене в первоначальной редакции! Наверное, дело в том, что он сам по себе был немножко ребенок. Театр при нем пользовался громадным успехом. Было время, когда все билеты распродавались в первый же день открытия продаж.

Нынешний главный режиссер Руслан Кудашов - тоже яркий. Но совсем другой. Да и время другое. Но и сейчас рождаются спектакли, которые останутся в репертуаре надолго. Например, "Мы" по антиутопии Евгения Замятина - с годами он становится все современнее и современнее. Или "Вий". Идет каждый месяц на протяжении 15 лет с неизменным успехом, каждый раз при полном зале. И будет идти еще много-много лет.

Говорят, куклы изменились, театр стал другой. Ерунда! Ничего революционного сейчас не происходит. Сочетания живого плана, кукол, тантамаресок - все, чем приято сейчас восторгаться, это было и при Сударушкине, и до него. Ведь кукольный театр - самый древний. Сколько всего было напридумано за века…

Мы на днях с внучкой возле станции метро увидели мужичка с куклой, которая что-то поет. Самая обычная - ноги кукловода и одна рука живая. Но как притягивала! Останавливались все - и дети и взрослые. А рядом двое музыкантов изображали что-то из Beatles - и ничего. Неинтересно.

Вот актер может наврать. На самом деле хороших артистов очень мало. Поэтому я не очень люблю драматический театр. А кукольный - другое дело, он завораживает. Знаете, почему? Кукла - не врет!

Наталья Карикова Фото: Пресс-служба БДТ

Главный секрет кукловода

Сергей Беспалов - артист театра кукол с 2011 года. Кроме большого количества ролей в спектаклях БТК - от "Мухи-Цокотухи" до "Гамлета", - снимается в кино, участвует в постановках проекта музея Анны Ахматовой "Музей + Театр", создал группу "Паргелий". А если вы когда-нибудь придете на экскурсию по закулисью БТК, то именно Сергей станет вашим проводником. Потому что мало кто умеет говорить о театре так же досконально и вдохновенно, как он.

- Взрослые спектакли в БТК - это совершенно не странно. Потому что театр кукол задуман не детским. По сути, изначально это общение с потусторонним миром. А если говорить о средневековом театре кукол, то это совершенно площадное представление не пригодное для детских ушей. Нечто остросоциальное. На краю гибели - потому что на протяжении многих веков истории человечества критика власти каралась. На границе с ведьмачеством - потому что театр кукол представляет мир мистический.

Возможно, только в Советском Союзе произошел этот переворот: цирк и театр кукол - для маленьких, для подростков - ТЮЗ, вырастаем и идем в драматический театр, а на пенсию оставляем себе оперу и балет. Но это же неправильно. Кстати, в свое время и сударушкинские вечерние спектакли для взрослых собирали очереди в кассы до Литейного.

Почему человек захотел сделать модель себя и посмотреть на себя со стороны? Почему мы хотим играть в куклы? Возможно, дело в том, что это возможность сохраниться, взяв все не на себя, а на персонажа. Кукла - это всегда трюк. Она создана еще и для того, чтобы сделать то, чего не может человек. Полететь, вывернуться наизнанку, развалиться на части и заново собраться из них, снять с себя шкуру и оказаться кем-то другим… Все это театр кукол. Наша жизнь - она ведь полна трюков, но на метафизическом уровне. А здесь, в театре эти неуловимые вещи можно пощупать. Поэтому театр кукол как никакой другой дает каждому зрителю его персональный спектакль, его соприкосновение с собой же.

Есть масса секретов, как оживить куклу. У нее свое тело, своя физика и наверняка свое сердцебиение, дыхание. Ты должен все это почувствовать и вступить с куклой в диалог. Конечно, возможен конфликт, ведь если ты не будешь слушать ее, то и она тебя не будет слушать. Вообще, самый главный секрет в том, что кукла ведет кукловода. Не он ее. Ты не можешь подчинить себе куклу, иначе станешь насильником, и все неорганика сразу будет очевидна. Самый лучший кукловод - этот тот, кто слышит свою куклу и просто идет за ней. Вот и все.

Сергей Беспалов. Фото: Пресс-служба БДТ

Сделать из куклы существо

Алена Волкова - студентка режиссерского курса Руслана Кудашова. Она прекрасна, как только может быть прекрасна творческая юность. Потому что все только начинается, замыслов океан, любая мелочь может стать началом большого спектакля, и иногда можно делать то, что нельзя.

- Идеи приходят из ниоткуда. Не всегда изнутри. Можно просто пойти и найти. У меня все идет от материала, от фактуры. Я вообще сторонник того, чтобы много ходить, смотреть, трогать, думать про историю и минимизировать количество визуальных средств. Так произошло с моей фестивальной постановкой "Донг с фонарем на носу". Там два мира - вода и земля. Персонаж земли был деревянный, а воду я делала из обкатанных водой стеклышек, собранных на заливе.

Наш курс не учили напрямую работе с куклой, мы постигали это сами, и, наверное, поэтому у нас к ней особенно трепетное отношение. Кудашов позволяет нам очень многое. Мы делали тяжеленные куклы из крошащегося гипса, растягивали марионетку горизонтально, так что было непонятно, как она управляется. А в спектакле "Чайки" сделали птицу, которая в конце второго акта по-настоящему горела.

Лично я больше концентрируюсь на куклах, чем на актерах. Человек нужен только для того, чтобы одухотворить куклу, сделать ее существом. А здесь одного мастерства недостаточно, нужно что-то большее.

У меня так было с любимой куклой Донгом - тем самым деревянным образом земли. За три дня до показа спектакля выяснилось, что актер не сможет участвовать в моем проекте. Это была катастрофа. Однокурсник предложил помощь. Я не верила, но решила устроить тест - смогут ли они взаимодействовать. И вот он берет Донга и делает то, чего я не могла добиться на протяжении двухнедельных репетиций. У него в руках существо ожило, пошло, стало всем интересоваться, родилось на моих глазах. Это потрясающе. Это чудо.

Алена Волкова. Фото: Пресс-служба БДТ

Рождение смысла

Главный режиссер БТК Роман Кудашов - человек немногословный. Хотя рассказать ему есть о чем. Например, о том, как 15 лет назад вдохнул новую жизнь в театр кукол и начал ставить здесь спектакли в жанре философской притчи. Как сформировал новую труппу и собрал с ней немало престижных наград. Как создал лабораторию для молодых режиссеров и помог талантливым юношам и девушкам найти свое место в театральном мире.

- Самое удивительное - это видеть, как рождается актер или режиссер. Как в человеке, который не может определиться, понять себя, сфокусироваться, сделать важный шаг, вдруг раз - и проявляется смысл, структура. Всегда поразительно, когда что-то рождается. Этюд. Настоящее чувство на сцене. Свобода. Осмысление. Внезапное осознание. Потому что это очень тяжело - проявить смысл на сцене или в жизни. Осознать, бороться за него.

Такое происходит не часто. Иначе не стоило бы так дорого. Не требовало бы такого напряжения, огромной внутренней духовной работы. А ведь существуют всякие факторы, которые сбивают с пути, съедают, уничтожают. Очень многие ломаются, бросают эти профессии. Если режиссер или актер по-настоящему ищет и не может найти свою нишу, то это всегда тяжело, трагично, иногда невыносимо. Это нелегкий труд.

Команда у нас хорошая. Все работают на пределе сил, все молодцы. Главный режиссер - не очень. Он сильно сомневается во всем происходящем. Я и в необходимости празднования 90-летия сомневался. Но нужно. Нужно вспомнить тех, кто создавал этот театр. Нужно отдать дань тому, что было сделано до нас, и тем усилиям, которые предпринимаем мы, чтобы театр продолжал иметь свое лицо.