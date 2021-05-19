Под Калининградом обнаружили плантации конопли

В Калининградской области выявили плантации конопли. Там трудились двое рабочих, которых снабжали всем необходимым организатор этого производства со своим сообщником. Они же занимались производством и сбытом марихуаны. Были и другие участники группы - курьеры и закладчики.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что плантации располагались на территории Полесского и Озерского районов области.

Шестерых участников группы, в том числе 35-летнего организатора, задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников спецназа "Гром" и Росгвардии. Было проведено 11 обысков, обнаружено свыше 30 килограммов марихуаны и более одного миллиона рублей. Нашли и оружие - револьвер и винтовку.

Четверо задержанных взяты под стражу. С еще двоих взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.