Как выяснилось, в этом году средств на закупку и установку таких конструкций в казне не предусмотрено.

Петербурженка Дарья Беленовская вот уже несколько месяцев пытается добиться установки урн в Гродненском переулке в самом центре Петербурга. Чиновники говорят, одна урна есть на перекрестке с соседней улицей и этого достаточно.

Когда девушка обратилась в комитет по благоустройству Петербурга и попросила-таки поставить урну, то получила ответ, что средств на эти цели у города нет. Также после обращения Беленовской сотрудникам СПбГУДП "Центр", следящим за данной территорией, велели усилить контроль за качеством работы.

Примечательно, что в Центральном районе урн больше всего по городу - 2059. В спальных районах нехватка таких объектов еще более острая. Например, на все улицы Пушкинского района, по данным адресной программы, предусмотрено 439 урн, в Кировском районе их 720, во Фрунзенском 891.

Петербуржцы обращают внимание на то, что урн стало меньше. Например, в 2002 году, когда город готовился широко отметить трехсотлетие, в постановлении городского правительства было указано, что на Московском проспекте должно быть 780 урн. Сейчас, согласно адресной программе, их установлено всего 204.

На Невском проспекте находится 248 урн, а 18 лет назад было 396.

Волна отказа от урн прокатилась по российским мегаполисам несколько лет назад в связи с террористической угрозой.

Урны убирали не только с улиц, но и во дворах, а также возле домов. За эти малые архитектурные формы отвечает уже не комитет по благоустройству, а муниципалитеты и городские жилкомсервисы. У них свои бюджеты, правда, с установкой урн также возникают сложности.

Так, 1 апреля жительница Калининского района по имени Анастасия через сервис "Наш Санкт-Петербург" пожаловалась, что возле дома N 6 на Лабораторном проспекте нет урны. Вскоре от жилищного агентства Калининского района ей пришел ответ, что урна установлена. В доказательство прилагалась фотография.

Правда, недавно Анастасия разместила на портале новую жалобу - оказалось, после фотофиксации урну вновь убрали.

С начала мая на портале "Наш Петербург" появилось более 40 жалоб на отсутствие урн. Большинство из них пока находится на рассмотрении. Так, жители дома N 28/20 на Краснопутиловской сообщают, что с двух парадных урны убрали по неизвестным причинам. Просят урны на Новоселов, 31, на Дунайском проспекте, 7, на Ленинском, 67.

Урны убрали не только с улиц, но и во дворах, а также возле домов

Везет единицам. Так, в Пушкине, на Кадетском бульваре, 21 и возле дома N 52 на улице Парковой после обращения граждан урны поставили. А вот петербуржец по имени Анатолий, попросивший установить крышку на урну возле дома N 28 на улице Шевченко, получил отказ. Оказалось, что в бюджете МО "Гавань", которое отвечает за такие работы, не заложено средств на установку урны с боковым окном.

Не повезло и петербурженке по имени Альмира, которая еще в начале года пожаловалась на переполненную урну возле дома N 68/4 на Кондратьевском проспекте. Горожанка сообщила, что дом большой, урна всего одна, и попросила поставить во дворе дополнительные. Управляющая компания "Прогресс" заявила, что выполнить пожелание Альмиры просто так невозможно, необходимо провести собрание собственников и принять решение о закупке и установке новых урн. Причем плановое собрание собственников не подойдет, петербурженка должна инициировать отдельную встречу с жильцами и поставить вопрос ребром при наличии кворума.

Таким образом, пустяковый, казалось бы, вопрос решается с трудом. Кому-то везет, и урна после обращения появляется, но в большинстве случаев горожанину либо отказывают, объясняя нехваткой средств, либо намекают, что он неправильно обратился и вообще без урн на улицах не так уж и плохо. .