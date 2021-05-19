В Череповце из-за самовозгорания зажигалки пострадали двое детей

В Череповце при пожаре в квартире на пятом этаже пострадали два брата - двух и девяти лет. Возгорание случилось на балконе от зажигалки.

Мальчиков мама оставила без присмотра, а сама пошла в детский сад за средним сыном. И в этот момент случился пожар на балконе. Черный дым заметила женщина из дома напротив и сразу же вызвала огнеборцев.

Уже через пять минут 15 спасателей прибыли по адресу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. Возгорание ликвидировали. Но выгорел балкон и повреждена внутренняя отделка квартиры. Мальчиков госпитализировали, младший находится в реанимации, состояние старшего оценивают как средней тяжести.

Как предполагают пожарные, причиной ЧП стала зажигалка. Она нагрелась под солнечными лучами на балконе и произошло ее самовозгорание.