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19.05.2021 17:10
Рубрика: Происшествия

В Череповце из-за самовозгорания зажигалки пострадали двое детей

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области

В Череповце при пожаре в квартире на пятом этаже пострадали два брата - двух и девяти лет. Возгорание случилось на балконе от зажигалки.

В Вологодской области загорелось здание бывшего льнокомбината

Мальчиков мама оставила без присмотра, а сама пошла в детский сад за средним сыном. И в этот момент случился пожар на балконе. Черный дым заметила женщина из дома напротив и сразу же вызвала огнеборцев.

Уже через пять минут 15 спасателей прибыли по адресу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. Возгорание ликвидировали. Но выгорел балкон и повреждена внутренняя отделка квартиры. Мальчиков госпитализировали, младший находится в реанимации, состояние старшего оценивают как средней тяжести.

Как предполагают пожарные, причиной ЧП стала зажигалка. Она нагрелась под солнечными лучами на балконе и произошло ее самовозгорание.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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