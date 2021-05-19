В деревне Новгородской области сгорели 20 домов и часовня

Крупный пожар в деревне Перелучи Боровичского района Новгородской области уничтожил 21 жилой дом.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 19 мая в 12.54. К месту пожара было выслано 2 единицы техники. На момент прибытия в 13.20 горело 10 строений. В 13.30 объявлен 1 БИС, после чего в Перелучи была отправлена дополнительная техника.

- На месте пожара работает 5 единиц техники и 15 человек личного состава, - отметили в ведомстве. - На защиту негорящих строений подано 6 стволов от автоцистерн, установленных на водоисточник. Тушение пожара усложняется сильным порывистым ветром.

Как рассказал глава района Игорь Швагирев, огонь уничтожил в деревне 21 дом, в том числе часовню святого Иакова Боровичского. В шести домах люди проживали постоянно, остальные дома были дачами. Пострадавших и погибших нет. Пламя перекинулось на лес, к его тушению подключился лесхоз.

Без крыши над головой остались 8 человек. Игорь Швагирев подчеркнул, что погорельцам будет оказана помощь и предоставлено жилье из резервного фонда. В дальнейшем власти намерены помочь им с постройкой новых жилищ. Предполагается, что для оказания материальной помощи пострадавшим от пожара будет объявлен сбор средств.