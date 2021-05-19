В деревне Новгородской области сгорели 20 домов и часовня

Новости

Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима 17:43
Анна Попова: Привиты должны быть не менее 60% взрослого населения 17:33
Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина 17:30
Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы 17:18
Четыре ракеты выпущены по Израилю из Ливана 17:18
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года 17:08
В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков 17:00
ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных 16:52
Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" 16:35
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень 16:27
Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль 16:27
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" 16:25
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 19:09
Рубрика: Происшествия

В деревне Новгородской области сгорели 20 домов и часовня

Текст: Алексей Михайлов (Новгородская область)

Крупный пожар в деревне Перелучи Боровичского района Новгородской области уничтожил 21 жилой дом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области
В Череповце из-за самовозгорания зажигалки пострадали двое детей

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 19 мая в 12.54. К месту пожара было выслано 2 единицы техники. На момент прибытия в 13.20 горело 10 строений. В 13.30 объявлен 1 БИС, после чего в Перелучи была отправлена дополнительная техника.

- На месте пожара работает 5 единиц техники и 15 человек личного состава, - отметили в ведомстве. - На защиту негорящих строений подано 6 стволов от автоцистерн, установленных на водоисточник. Тушение пожара усложняется сильным порывистым ветром.

Как рассказал глава района Игорь Швагирев, огонь уничтожил в деревне 21 дом, в том числе часовню святого Иакова Боровичского. В шести домах люди проживали постоянно, остальные дома были дачами. Пострадавших и погибших нет. Пламя перекинулось на лес, к его тушению подключился лесхоз.

Без крыши над головой остались 8 человек. Игорь Швагирев подчеркнул, что погорельцам будет оказана помощь и предоставлено жилье из резервного фонда. В дальнейшем власти намерены помочь им с постройкой новых жилищ. Предполагается, что для оказания материальной помощи пострадавшим от пожара будет объявлен сбор средств.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке
Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"
ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму