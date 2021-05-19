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19.05.2021 17:20

По субботам покатаемся на "Эрке"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 108(8459)
В Калининградскую область приехал ретро-паровоз, изготовленный в 1951 году. Он будет возить туристов на железнодорожные экскурсии. Сейчас возможные маршруты обсуждают местные туроператоры, региональное министерство по культуре и туризму и железнодорожники.
Фото: Пресс-служба Калининградской железной дороги Фото: Пресс-служба Калининградской железной дороги
Фото: Пресс-служба Калининградской железной дороги

Красавец ЭР 791-94 - детище Брянского паровозостроительного завода. Это представитель серии выносливых локомотивов, которые в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях. После Великой Победы паровозы серии ЭР выполняли грузопассажирские перевозки вплоть до середины 1980-х годов.

Фото: Владимир Аносов
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В Калининградскую область ретро-паровоз прибыл из Санкт-Петербурга в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили региональный минкульт и "РЖД Тур". На днях "эрка" с двумя прицепными вагонами отправилась в тестовое путешествие по маршруту Калининград - Советск - Калининград.

- В первую поездку прицепили два типа вагонов, ресторан и плацкарт, чтобы протестировать разные сценарии работы на экскурсионном маршруте, - рассказывает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Мне больше понравился вариант плацкартного вагона. Тест показал, что он удобнее для экскурсии и его достаточно просто и недорого стилизовать под формат ретро.

Одним только Советском железнодорожный туризм не ограничится, сейчас прорабатываются различные маршруты туров на паровозной тяге. Сколько будут стоит экскурсии, станет известно, когда специалисты просчитают все варианты их наполнения.

К примеру, появилась идея организовать короткую бюджетную поездку между двумя вок-залами Калининграда - Южным и Северным. Она идеально подойдет для туристов, которым в первую очередь важны фотографии для социальных сетей.

Предполагается, что железнодорожные экскурсии будут проходить по субботам и продлятся как минимум до октября. Калининградская железная дорога будет включать рейсы "эрки" в общее расписание движения поездов по мере поступления заявок от туроператоров.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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