В Коми криптомайнер незаконно использовал электроэнергию на 5,5 миллиона

В Республике Коми под суд пойдет 39-летний житель Сыктывкара, который для своей криптофермы похитил электроэнергию на 5,5 миллиона рублей. Дело возбудили по статье 165 УК РФ - "Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере", сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

Еще в 2015 году руководитель одной из организаций решил заняться получением криптовалюты. Он закупил более 400 экземпляров специального оборудования, установил его на территории своей компании и незаконно подключился к электросетям.

Энергоснабжающая организация определила ущерб в 5,5 миллиона рублей. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Сыктывкарский городской суд.