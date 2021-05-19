В Петербурге два человека пострадали во время мощной грозы

Двое петербуржцев пострадали во время мощной грозы, обрушившейся на город накануне, сообщили в ГУ МЧС по Северной столице.

Травмы люди получили при падении торговой палатки. Также пострадали 14 автомобилей, на них упали деревья.

Всего спасатели совершили 26 выездов на упавшие деревья. 12 раз сотрудников регионального управления МЧС вызывали из-за угрозы падения элементов кровли. В затопленные помещения специалисты выезжали семь раз. Также в городе обрывались линии ЛЭП, падали светофоры, с трех балконов рухнула кладка.

Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Молнии били в самые высокие здания в городе. В историческом центре они попадали в шпили соборов, в Приморском районе громоотводом стал Лахта-центр.