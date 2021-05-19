Новости

В Петербурге два человека пострадали во время мощной грозы 08:26
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч у "Флориды" 08:25
Абрамченко поручила главам регионов бороться с сельхозпалами 08:00
Лавров: Россия будет содействовать председательству Таджикистана в ОДКБ 07:56
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян 07:50
Business Insider рассказал о президентской пенсии Трампа 07:38
Politico: США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа 07:12
В США военнослужащих проверят по соцсетям на склонность к экстремизму 07:07
Лавров в Душанбе обсудит с коллегами из ОДКБ проблемы безопасности в регионе 06:24
В ВОЗ сообщили о снижении числа случаев заражения COVID-19 в мире 06:12
Военные РФ и Сирии уничтожили подземные катакомбы террористов 05:34
В Сингапуре опровергли новости о появлении нового штамма коронавируса 05:30
В Помпеи вернули украденные ворами древние фрески 04:51
Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров 04:40
В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам 04:15
В Гидрометцентре рассказали о накрывшей Урал "волне тепла" 03:50
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля 03:41
Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции 03:29
Космонавт Борисенко рассказал о поразившем его необычном явлении 03:15
В Калифорнии две женщины погибли при стрельбе по автобусу 02:59
В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 02:51
Haval начал продажи в РФ нового кроссовера: он может стать бестселлером 02:42
Госдеп США осудил "антисемитские высказывания" Эрдогана 02:30
ЮНИСЕФ: Детям в секторе Газа и Израиле необходимо немедленное перемирие 02:26
Москва сможет предоставить переговорную площадку Израилю и Палестине 02:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 08:26
Рубрика: Происшествия

В Петербурге два человека пострадали во время мощной грозы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Двое петербуржцев пострадали во время мощной грозы, обрушившейся на город накануне, сообщили в ГУ МЧС по Северной столице.

В Ингушетии ветром сорвало часть школьной крыши

Травмы люди получили при падении торговой палатки. Также пострадали 14 автомобилей, на них упали деревья.

Всего спасатели совершили 26 выездов на упавшие деревья. 12 раз сотрудников регионального управления МЧС вызывали из-за угрозы падения элементов кровли. В затопленные помещения специалисты выезжали семь раз. Также в городе обрывались линии ЛЭП, падали светофоры, с трех балконов рухнула кладка.

Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Молнии били в самые высокие здания в городе. В историческом центре они попадали в шпили соборов, в Приморском районе громоотводом стал Лахта-центр.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

СМИ: Вашингтон может отказаться от санкций против "Северного потока-2"
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму