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19.05.2021 15:44
Рубрика: Общество

В Петербурге от коронавируса начали прививать по ночам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге при поликлинике №10 на проспекте Шаумяна, 51, открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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В пилотном режиме пункт работал в ночь на 19 мая, прививки успели сделать пять человек.

Обычно пункты вакцинации при поликлиниках работают до 20.00. В круглосуточном пункте прием пациентов осуществляется с 20.00 до 8.00. Правда, просто так прийти нельзя, требуется предварительная запись.

В Петербурге постепенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, 19 мая выявлено 784 новых случая болезни, накануне - 772, 17 мая - 764. По оценкам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за неделю заболеваемость в городе выросла на 3,5 процента.

Главным фактором, способным сдержать распространение вируса, в Смольном называют массовую вакцинацию. Сейчас в Петербурге прививки сделали 626 тысяч человек, из них 526 тысяч полностью завершили курс вакцинации. Прививки можно сделать в районных поликлиниках, а также в торговых центрах.

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