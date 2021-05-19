Как пояснил "РГ" настоятель храма отец Сергий Кубышкин, еще зимой 2016 года близкие погибших, объединившись в благотворительном фонде "Рейс 9268", обратились к властям Санкт-Петербурга с просьбой увековечить память о жертвах рокового рейса. Сама идея строительства единого комплекса - социального центра и православной церкви, объединила как православных родственников погибших, так и представителей других конфессий. То есть изначально был заложен принцип: сюда смогут обращаться за помощью независимо от вероисповедания.
- Мы предложили концепцию - совместить служение социальное и служение Богу. Это очень важно. Кому-то нужна помощь психолога или юриста - это, пожалуйста, в социальный центр, а кто-то хочет получить поддержку духовную - пожалуйста, в храм. Возможность собираться вместе - также важна. Общее горе объединяет, все мы об этом слышали в применении к Великой Отечественной войне. Здесь тот же принцип. Да, со дня трагедии минуло почти шесть лет, но горе никуда не ушло. Близким и поныне необходима поддержка. И, конечно, мы будем оказывать помощь абсолютно всем людям, пережившим трагедию. В том числе тем, кто пострадал в теракте в петербургском метро. Каждый, кто в горе, сможет сюда обратиться. К сожалению, в нашей стране нет традиции ходить к психологу. У нас, как правило, люди сами пытаются справиться с переживаниями - и часто, с непредсказуемыми последствиями, - пояснил отец Сергий.
Отметим, что не всегда священник в обычном храме может оказать действенную помощь пережившим катастрофу. Что-то не поймет, не хватит времени. Здесь же работа духовная будет вестись с учетом особенностей именно этой группы людей. Но прихожанами храма, конечно, могут стать все желающие.
Вся работа социального центра будет оказываться бесплатно. Само строительство ведется с 2019 года. Процесс долгий, потому что проект - сугубо благотворительный, все делается только на пожертвования. Жертвуют либо деньгами, либо стройматериалами. Много помогает фонд "Созидающий мир". Площадь социального центра большая - 640 квадратных метров.
Как уточнила Ирина Захарова, директор фонда "Рейс 9268", потерявшая в теракте над Синаем единственную дочь, сейчас речь идет именно об окончании первого этапа строительства. В социальном центре нет еще внутреннего распределения на кабинеты, оборудования. Но уже сейчас, в конце весны, хочется вдохнуть в центр жизнь. Центр заработает, как надеются устроители, к годовщине катастрофы над Синаем. Когда будет полностью достроен храм - сказать сложно, зависит от пожертвований. Но до завершения стройки службы могут вестись по определенным дням в вестибюле центра. Именно в нем уже создан маленький мемориал: с фотографиями погибших.
Деятельность нового центра будет вестись по двум направлениям. Первое: реабилитация пострадавших и родственников жертв терактов, а также поддержка тех, кто потерял близких при других обстоятельствах. Будут не только индивидуальное сопровождение психолога, но и групповые занятия, направленные на выведение человека из стрессовых ситуаций, открытие для него новых граней жизни. То есть как преодолеть беду и жить дальше. Организуют и юридическое сопровождение.
- Второе направление - организация мероприятий, направленных на объединение горожан, поддержание силы их духа, возрождение семейных ценностей как основы сплоченности народа. И конечно, здесь предполагается активное участие жителей района. Не секрет, что основная цель терроризма - запугать людей, поселив в них чувство беспомощности и страха. Мы не должны дать себя запугать, - поясняет отец Сергий. По второму направлению предполагается организация праздников, конференций, ремесленных мастер-классов, квестов по основам личной безопасности. Откроется изостудия, класс ораторского искусства, вокальный кружок, будут вестись занятия по иностранным языкам. Социальный центр открыт и для других предложений: возможно, кто-то захочет вести какие-либо другие интересные занятия. А со временем возле комплекса появится сквер с детской площадкой. Комплекс станет местом притяжения не только для тех, кто пережил трагедию, но и для местных жителей.
Создание комплекса - не единственная цель фонда "Рейс 9268". Так, фонд выступает за принятие на федеральном уровне закона, защищающего интересы пострадавших в терактах. Разговор о необходимости такого закона был еще во времена трагедии в Беслане.
- Мы много общаемся с пострадавшими в теракте в петербургском метро. Люди фактически предоставлены самим себе, некоторые из них в результате трагедии стали инвалидами. Они получают маленькие пенсии, порой не могут получить качественной реабилитации и лечения, дорогостоящих медикаментов. Они получают все - на общих основаниях, как и другие инвалиды. Только в Москве, насколько я знаю, есть специальное постановление, что потерпевшие и пострадавшие в терактах обеспечиваются санаторно-курортным лечением. У нас же, чтобы получить путевку, нужно ждать несколько лет, - отмечает Ирина Захарова. - Принятие закона давало бы социальные гарантии.