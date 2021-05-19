Завтра в Северной столице откроется первая очередь необычного комплекса, состоящего из социального реабилитационного центра и православного храма во имя великомученика Димитрия Солунского. Комплекс расположен в красивом месте - на берегу Матисова канала, рядом с огромным ЖК "Балтийская жемчужина", и возводится в память погибших в теракте над Синаем 31 октября 2015 года. На борту самолета рейса 9268 находилось 224 человека. Погибли все. Большинство из них было петербуржцами.

Как пояснил "РГ" настоятель храма отец Сергий Кубышкин, еще зимой 2016 года близкие погибших, объединившись в благотворительном фонде "Рейс 9268", обратились к властям Санкт-Петербурга с просьбой увековечить память о жертвах рокового рейса. Сама идея строительства единого комплекса - социального центра и православной церкви, объединила как православных родственников погибших, так и представителей других конфессий. То есть изначально был заложен принцип: сюда смогут обращаться за помощью независимо от вероисповедания.

- Мы предложили концепцию - совместить служение социальное и служение Богу. Это очень важно. Кому-то нужна помощь психолога или юриста - это, пожалуйста, в социальный центр, а кто-то хочет получить поддержку духовную - пожалуйста, в храм. Возможность собираться вместе - также важна. Общее горе объединяет, все мы об этом слышали в применении к Великой Отечественной войне. Здесь тот же принцип. Да, со дня трагедии минуло почти шесть лет, но горе никуда не ушло. Близким и поныне необходима поддержка. И, конечно, мы будем оказывать помощь абсолютно всем людям, пережившим трагедию. В том числе тем, кто пострадал в теракте в петербургском метро. Каждый, кто в горе, сможет сюда обратиться. К сожалению, в нашей стране нет традиции ходить к психологу. У нас, как правило, люди сами пытаются справиться с переживаниями - и часто, с непредсказуемыми последствиями, - пояснил отец Сергий.

Отметим, что не всегда священник в обычном храме может оказать действенную помощь пережившим катастрофу. Что-то не поймет, не хватит времени. Здесь же работа духовная будет вестись с учетом особенностей именно этой группы людей. Но прихожанами храма, конечно, могут стать все желающие.

Вся работа социального центра будет оказываться бесплатно. Само строительство ведется с 2019 года. Процесс долгий, потому что проект - сугубо благотворительный, все делается только на пожертвования. Жертвуют либо деньгами, либо стройматериалами. Много помогает фонд "Созидающий мир". Площадь социального центра большая - 640 квадратных метров.

Как уточнила Ирина Захарова, директор фонда "Рейс 9268", потерявшая в теракте над Синаем единственную дочь, сейчас речь идет именно об окончании первого этапа строительства. В социальном центре нет еще внутреннего распределения на кабинеты, оборудования. Но уже сейчас, в конце весны, хочется вдохнуть в центр жизнь. Центр заработает, как надеются устроители, к годовщине катастрофы над Синаем. Когда будет полностью достроен храм - сказать сложно, зависит от пожертвований. Но до завершения стройки службы могут вестись по определенным дням в вестибюле центра. Именно в нем уже создан маленький мемориал: с фотографиями погибших.

Деятельность нового центра будет вестись по двум направлениям. Первое: реабилитация пострадавших и родственников жертв терактов, а также поддержка тех, кто потерял близких при других обстоятельствах. Будут не только индивидуальное сопровождение психолога, но и групповые занятия, направленные на выведение человека из стрессовых ситуаций, открытие для него новых граней жизни. То есть как преодолеть беду и жить дальше. Организуют и юридическое сопровождение.

- Второе направление - организация мероприятий, направленных на объединение горожан, поддержание силы их духа, возрождение семейных ценностей как основы сплоченности народа. И конечно, здесь предполагается активное участие жителей района. Не секрет, что основная цель терроризма - запугать людей, поселив в них чувство беспомощности и страха. Мы не должны дать себя запугать, - поясняет отец Сергий. По второму направлению предполагается организация праздников, конференций, ремесленных мастер-классов, квестов по основам личной безопасности. Откроется изостудия, класс ораторского искусства, вокальный кружок, будут вестись занятия по иностранным языкам. Социальный центр открыт и для других предложений: возможно, кто-то захочет вести какие-либо другие интересные занятия. А со временем возле комплекса появится сквер с детской площадкой. Комплекс станет местом притяжения не только для тех, кто пережил трагедию, но и для местных жителей.

Создание комплекса - не единственная цель фонда "Рейс 9268". Так, фонд выступает за принятие на федеральном уровне закона, защищающего интересы пострадавших в терактах. Разговор о необходимости такого закона был еще во времена трагедии в Беслане.

- Мы много общаемся с пострадавшими в теракте в петербургском метро. Люди фактически предоставлены самим себе, некоторые из них в результате трагедии стали инвалидами. Они получают маленькие пенсии, порой не могут получить качественной реабилитации и лечения, дорогостоящих медикаментов. Они получают все - на общих основаниях, как и другие инвалиды. Только в Москве, насколько я знаю, есть специальное постановление, что потерпевшие и пострадавшие в терактах обеспечиваются санаторно-курортным лечением. У нас же, чтобы получить путевку, нужно ждать несколько лет, - отмечает Ирина Захарова. - Принятие закона давало бы социальные гарантии.