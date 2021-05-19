В Петербурге завершился театральный фестиваль "Встречи в России"

В Северной столице завершился XXIII международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России".

На сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом", который проводит этот смотр, представили постановки коллективы из Армении, Абхазии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы и Донецкой Народной Республики. Новые для Петербурга имена в афише и уже знакомые, полюбившиеся.

- Вот мы и собрались на фестивале "Встречи в России". Сегодня это важно как никогда. Значит, союз русскоязычных театров нерушим. Значит, есть потребность в творческом и энергетическом обменах, как и неизбывна потребность делиться теплом души, - отметил руководитель форума, генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.

Была подготовлена и серия онлайн-показов спектаклей русскоязычных театров, созданных по произведениям Ф.М. Достоевского - к 200-летию со дня рождения великого русского классика. Их смотрели зрители со всего мира.

Прошла II международная конференция "Русский театр за рубежом как институт русской культуры". Провела ее Ассоциация деятелей русских театров зарубежья (объединяет более 145 человек из 40 стран) - при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Главной темой встречи стал глобальный вопрос будущего русского театра за рубежом. Многие представители федеральных и региональных органов власти, фондов и общественных организаций, директора и худруки театров приехали в Петербург, другие были на связи с коллегами в прямом эфире по ZOOM.

В выставочном фойе "Балтийского дома" развернулась экспозиция "Классика на сцене русских театров зарубежья", на которой представлены фотографии спектаклей, созданных в разные годы в русскоязычных театрах по произведениям мировой классической литературы.

Завершающим аккордом фестиваля стал показ (первый в России) спектакля "Мещанская свадьба" по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта. Представил его Брестский академический театр драмы. Режиссер Игорь Казаков поставил острый сатирический спектакль с элементами клоунады. И через эту насмешку ясно просматривается тоска по искренности, которой в современном обществе так не хватает.

А после спектакля секретарь постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Игорь Минин вручил почетный знак "За заслуги в развитии культуры и искусства" Сергею Шубу.

- Наш фестиваль, созданный в трудные 1990-е годы, не был пропущен ни разу, даже в "карантинном" 2021 году прошел - в онлайн-формате, - сказал Сергей Шуб. - Эта трогательная и очень важная для нас награда посвящается всем театрам-участникам (а их побывало более восьмидесяти) и зрителям, которые приходят в наш зал. До встречи через год на "Встречах в России"!

… А на улице тем временем гремел гром, сверкала молния, и зрители восхитились:

- Торжественное завершение фестиваля! Какая красота!