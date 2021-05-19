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19.05.2021 16:25
Рубрика: Власть

От А-114 до Кипелово

Текст: Вадим Смирнов (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 108(8459)
В этом году в Вологодской области планируется отремонтировать 404 километра автодорог: 379 километров региональных и 25 километров муниципальных. Общая стоимость расходов составит около 8,1 миллиарда рублей - почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Уже начались работы на дороге от трассы А-114 до Кипелово. Ремонт участка протяженностью больше 18 километров планируют завершить в октябре.

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В общей сложности работы запланированы на 53 объектах. Среди них автодороги Тотьма -Никольск, Сокол - Харовск - Вожега, Лентьево - Бабаево - Борисово-Судское, Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, Грязовец - Вохтога, Вологда - Ростилово и другие. Также внимание будет уделено городским агломерациям.

- 404 километра - это рекордный объем. Я очень рад, что мы стартовали с ремонтом дорог, как только позволила погода - 20 апреля. Это гарантирует, что все работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут выполнены уже до конца октября, - отмечает губернатор Олег Кувшинников. - С каждым годом мы будем наращивать объем выделяемых средств на капремонт опорной сети Вологодской области.

На заметку

Подробнее с ремонтом автомобильных дорог в Вологодской области в 2021 году можно ознакомиться на интерактивной карте.

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