В Вологодской области загорелось здание бывшего льнокомбината

В поселке Красавино Вологодской области загорелась кровля здания бывшего льнокомбината. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, "РГ" сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 12.26, - отметили в ведомстве. - Ликвидация горения продолжается. Погибших и пострадавших нет.

Здание не эксплуатируется уже около 10 лет и находится под охраной. Причины пожара пока неизвестны. Их предстоит выяснить после того, как огонь будет потушен.

К тушению огня привлечены 30 человек и 13 единиц техники.

Здание бывшего льнокомбината горит не впервые. Последний раз здесь произошел пожар 6 апреля, его площадь составила 2000 квадратных метров.