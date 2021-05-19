В этом году красавица Анапа открыла сезон на месяц раньше обычного: уже с первого мая на курорт прибывают десятки тысяч туристов.

Самый солнечный город России встречает гостей со всем южным гостеприимством, щедро предлагая уникальные природные богатства, исторические достопримечательности и обширный номерной фонд санаториев и пансионатов, детских здравниц и баз отдыха, отелей и частных гостевых домов.

За последние годы Анапа стала современнее, комфортнее, краше, и эти перемены ей очень к лицу. Приезжайте и убедитесь в этом сами! А мы подготовили небольшой гид по самым интересным направлениям отдыха и развлечений в сезоне-2021. Выбирайте и отдыхайте!

Чего гости хотят в отпуске?

Море и пляж

Это два главных козыря Анапы. Пляжи здесь золотые, целебные. Талассотерапия, или лечение песком, - один из факторов оздоровления, доступных каждому. На курорте от многих мам можно услышать историю о том, что купание и загорание под солнышком позволили чаду целый год обходиться без лекарств и простуд. И это не байки. Врачи подтверждают. Есть пляжи и каменистые, на Высоком берегу и на Утрише. Чем больше камешков, тем прозрачнее вода, это знает любой опытный турист.

Кстати, в нынешнем сезоне анапские пляжи встречают отдыхающих по новым стандартам сервиса. Эра "стихийных лежбищ", одолеваемых назойливыми торговцами, канула в Лету. В 2021 году на анапских пляжах кроме зон отдыха с комфортабельными шезлонгами, столиками и зонтиками есть детские площадки, санузлы, душевые, питьевые фонтанчики, площадки для занятий спортом, массажные кабинки, ячейки для хранения личных вещей, медпункт... Турист может выбрать пляж минимум из трех вариантов: "стандарт", "стандарт плюс" и "премиум", то есть как в Турции, без зазывал, фотографов с обезьянками и сомнительных соседей.

Безопасный отдых

Анапа по праву считается одним из самых безопасных курортов Черноморского побережья России.

На пляжах обязательные атрибуты - видеонаблюдение, спасательные посты с дежурящими медиками, камеры хранения.

На курорте работают 56 санаториев, 33 детские здравницы, несколько крупных медцентров с современным оборудованием

А общественные пространства - парки, скверы, прогулочные зоны - патрулируют усиленные на лето наряды полиции и казачьи дружины. Они и за порядком следят, и при необходимости помогут указать маршрут.

И, конечно, в Анапе самые удобные пляжи для детского купания: мелководные, с мягким песком и быстро прогревающейся прозрачной водой и сокровищницей из ракушек под ногами. Детей из воды не выгонишь!

Развлечения

Променад и селфи на курортной набережной, прогулки в парке "Ореховая роща" среди огромного розария, велоэкскурсии по Пионерскому проспекту вдоль клумб с цветами и хвойниками - все это доступно каждому. Также стоит посетить экопарк на Симферопольском шоссе, недалеко от сквера военной техники. Этот уютный уголок понравится и взрослым, и детям.

В центре Анапы любителей истории встречает раскоп древнего города Горгиппия с жилыми кварталами: можно увидеть фундаменты домов, колодцы, остатки крепостных стен, саркофаги. Самая прославленная археологическая находка, сделанная в Анапе, - каменная гробница, открытая в 1975 году и известная как Склеп Геракла. Если у вашего ребенка тройка по истории, есть шанс, что после экскурсии он подтянет предмет. Просто скажите ему: "На этом самом месте 2500 лет назад стоял Александр Македонский! Если бы тогда был "Инстаграм", он бы запостил себя прямо с Буцефалом!" В Анапском археологическом музее представлено более 25 тысяч экспонатов, найденных в здешних окрестностях.

А еще в Анапе три дельфинария и несколько аквапарков, свыше 10 фонтанов, в том числе светомузыкальный комплекс в самом центре города и обожаемый детьми плоскостной фонтан "Сердце влюбленных" на бульваре Гудовича. Даже в самую жаркую погоду здесь прохладно и уютно.

Укрепить здоровье

Анапские врачи шутят: гуляйте вдоль моря босиком, вот и все лечение. А для более серьезного оздоровления на курорте работают 56 санаториев и 33 детские здравницы. Также город располагает несколькими крупными медцентрами, оснащенными по последнему слову техники, в которых можно, не отвлекаясь от отдыха, пройти множество обследований.

Угощения

Любой туризм неразрывно связан с новой вкусной кухней. И в Анапе есть из чего выбрать: кавказская, русская, средиземноморская кухни, рыбные рестораны, уличные кафе... Можно отобедать в казачьем курене или попробовать армянских лепешек, сувлаки или буррито. Не говоря уже про ароматный шашлык только с огня. Кроме того, Анапа носит гордый статус винодельческой столицы России. Агротуры с посещением местных виноделен и фермерских хозяйств, рыболовных прудов и пасек - обязательная часть отдыха на Кубани, иначе вы не сможете почувствовать всю прелесть этого самобытного региона.

38 объектов размещения Анапы - отелей и гостиниц - оказывают услуги по системе "все включено"

Природа

Порадовать глаз можно, побывав на Кипарисовом озере недалеко от села Сукко, всего минут десять езды от Анапы. Именно отсюда туристы увозят самые эффектные фото. Фантастически красив заповедник "Утриш" - почти десять тысяч гектаров красоты и спокойствия, реликтовые растения, еноты и черепахи. Редкость в нашем технологичном веке! А еще можно прокатиться на катамаране, на лошадях и даже взмыть в небо на параплане. Огромный выбор экскурсий предложат многочисленные киоски как в центре города, так и в санаториях. Доехав до стелы "Начало кавказских гор" между Супсехом и Варваровкой, не упустите возможность сделать фото места, откуда отроги Малого Кавказа шагают к Сочи и Каспию, и словно отлитого из золота орла.

Также для любителей красивейших фотосессий - смотровые площадки возле Большого Утриша, знаменитый спуск к морю "800 ступеней" и не менее известные "Ласточкины гнезда". В каждом кадре - море, солнце, лето и отпуск, который навсегда останется в вашей памяти.

И, конечно, не забудьте кинуть в море монетку, чтобы непременно вернуться в солнечную Анапу, где всегда рады гостям.

Прямая речь

Особый сезон обязывает

Василий Швец, глава города-курорта Анапа:

- Этот курортный сезон для нас особенный. В условиях ограничений мы готовы предложить россиянам комфортный и безопасный отдых. Никого не оставит равнодушным здешний национальный колорит - казачий, армянский, греческий. И, конечно же, великолепная лечебная база местного санаторно-курортного комплекса, бальнеологическая составляющая, гастрономический и экотуризм - все это ожидает наших гостей. В течение всего лета будут проходить праздники и фестивали. С учетом того, что сезон в нынешнем году начался уже в мае, рассчитываем принять не менее 4,5 миллиона туристов. Места под солнцем хватит всем!