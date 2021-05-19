Отдых на Кубани - это не только море и пляжи, но и десятки интереснейших маршрутов по заповедным местам юга страны.

На высоте

Увидеть озера, хвойные и буковые леса, восхититься панорамными видами горных вершин на перевалах и привезти множество потрясающих фотографий - все это возможно благодаря знаменитой Красной Поляне. Альпийские луга, водопады Медвежий и Поликаря доступны туристам благодаря работающим здесь канатным дорогам и оборудованным тропам. Кроме того, можно остаться на ночь в местном палаточном лагере и встретить рассвет в горах.

Настоящим приключением для всей семьи станет посещение веревочного парка на высоте почти 1500 метров с различными по сложности маршрутами и обзорными платформами, закрепленными на стволах деревьев. Недалеко находится байк-парк с "зелеными", "синими", "красными" и "черными" трассами и проработанными шорами, дропами, контруклонами, крутыми поворотами и ритм-секциями для катания на горных велосипедах.

Еще одно интересное развлечение - сафари на квадроциклах или багги по Красной Поляне. Маршруты проходят в реликтовом лесу, отдыхающие также смогут искупаться в чистейших горных речках и водоемах, окруженных папоротниковыми зарослями.

Незабываемым станет посещение батутного центра с зоной walltramp, надувной гимнастической дорожкой и балансбордами. А потрясающие полеты на параплане и паратрайке позволят увидеть неповторимые по своей красоте пейзажи.

И чтобы экологично

Все большую популярность на Кубани набирает экологический туризм. C каждым годом инфраструктура экотроп улучшается и развивается. Новый туристический сезон уже открылся в государственном природном заповеднике "Утриш". Для гостей доступны несколько однодневных маршрутов. Тропа "Савина щель" протяженностью 3 километра начинается недалеко от поселка Сукко и поднимается по Навагирскому хребту на высоту 270 метров.

Это уникальный уголок природы, где путешественников ждет невероятное сочетание лесных и горных ландшафтов. Второе название маршрута - "Тропа черепахи", ведь именно в Савиной щели очень высока вероятность встретить краснокнижную черепаху Никольского.

Еще один маршрут "Каньон" - это возможность познакомиться со знаменитыми можжевелово-фисташковыми редколесьями, для сохранения которых и был создан заповедник "Утриш".

Ну а настоящий клондайк для экотуристов - это Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Здесь уже открыли часть знаменитого маршрута N 30, кроме того, отдыхающие могут отправиться в небольшое путешествие по Большому кольцу Тисо-самшитовой рощи - тропа позволяет потренироваться в трекинге и набрать форму перед долгим походом. А тому, кто хочет прогуляться без особых нагрузок, стоит начать свой путь к покорению горных маршрутов с Малого кольца.

Тем же, кто соскучился по путешествиям в горах, предлагается совершить небольшой поход до кругозора Ефремова или "Купели". В Апшеронском же районе находится уникальное Гуамское ущелье - особой живописностью отличаются его скалы, покрытые необычной растительностью. Миллионы лет назад местные тропы были дном могучего океана Тетис.

Сейчас быстрая горная река Курджипс образует множество водоворотов и удивительных водопадов, создавая особый климат вокруг. Ущелье известно своей узкоколейной железной дорогой, проложенной в 1927 году. Любителям экстрима предложат испытать свои силы на скалодроме, забравшись на отвесные скалы, или совершить троллей-полет над горной рекой.

Вокруг света

А в Северском районе отдыхающих ждет так называемая "Соберская кругосветка" - туристический кольцевой маршрут, проложенный вокруг трапециевидной горы Собер-Баш. Кстати, на восточном склоне есть несколько дольменов III-II тысячелетия до нашей эры.

Мостовский район находится рядом с Кавказским заповедником и Псебайским заказником. Здесь начинаются тропы на Малые Бамбаки, гору Тхач, каньон Уруштена, хребет Скирду, снежный пик Ятыргварта и в Гунькины пещеры. В окрестностях Псебая под склоном хребта Герпегем расположен красивый и загадочный каменный лес. Огромные валуны, когда-то бывшие частью горы, как будто застыли во времени и обросли деревьями и кустарниками.

Азово-Черноморское побережье Краснодарского края - это множество увлекательных приключений на воде. Раем для картсерфинга стала Бугазская коса у станицы Благовещенской (Анапа). Ейск же знаменит своей базой для серфинга. Летом тут можно кататься при любом направлении ветра. Один из спотов для катания расположен на Птичьем острове - месте, где гнездятся тысячи разнообразных птиц. Базы для серфинга также есть в Геленджике и Сочи.

Настоящий клондайк для экотуристов - это Кавказский государственный природный биосферный заповедник

Еще одним популярным развлечением на воде является рафтинг. Отличный сплав организован на реке Мзымте. Но наряду с рафтингом популярность набирает каньонинг - прохождение каньона горной реки без плавсредств. Такую экстремальную забаву предлагают в каньоне Глубокая Балка на реке Западный Дагомыс. Здесь множество лагун, окруженных лесом с реликтовыми деревьями, а также каскадных водопадов. Так что в дополнение к адреналину отдыхающие получат еще и немалую порцию эндорфинов - гормонов радости и счастья.

Кстати

Отдых с клюшкой

Любителям неспешного и солидного отдыха стоит посетить кубанские гольф-комплексы. Одна из черноморских гольф-деревень находится в 20 километрах от Анапы в экологически чистой солнечной долине, окруженной садами, виноградниками и озерами. Здесь имеется 18-луночное чемпионское поле. Еще один гольф-комплекс расположен в Геленджике и занимает более 80 гектаров. У него также в наличии чемпионское поле, плюс есть клубный дом с зоной отдыха и гольф-академия.

Фото: Геннадий Аносов

Тем временем

На яхте с ветерком

В Краснодарском крае сейчас активно формируется современная инфраструктура для яхтенного туризма, а в Сочи, недалеко от Анапы, в Новороссийской бухте и в порту Имеретинский функционируют защищенные от волнения моря специализированные марины. Кроме того, открыты яхтенные школы и клубы, где опытные инструкторы проводят занятия для тех, кто хочет попробовать себя в парусном спорте. Также организуются прогулки на яхтах, во время которых гостей знакомят с азами управления парусниками.