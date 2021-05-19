В Республике Крым накоплено 55 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, и ежегодно к ним добавляется еще более одного миллиона тонн. Из них обрабатывается всего два процента и еще два утилизируется. Принятая в РК в 2020 году новая "Территориальная схема обращения с ТКО" предусматривает увеличение доли обрабатываемых отходов до 60 процентов, а утилизируемых - до 36 к 2024 году.

В Симферополе с конца 2020 года началась установка желтых контейнеров для раздельного сбора мусора, их число достигло 120. Около 100 таких контейнеров для пластика, ПЭТ, металла и бумаги установят к курортному сезону в Евпатории. А в целом в республике их будет более 2000. Но это лишь первый шаг к выполнению поставленной правительством РФ задачи: к 2030 году добиться извлечения 50 процентов вторичных материальных ресурсов из массы отходов. Такие показатели помогли бы вдвое сократить захоронение отходов и вдвое уменьшить использование первичных ресурсов.

В то же время на федеральном уровне все чаще звучат предложения отказаться от производства пластиковой посуды. Так, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о перспективах запретить производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек в ближайшие два года. Для курортного полуострова, где поток туристов продолжает стремительно расти, эта задача особенно актуальна и со временем может стать даже более насущной, чем проблема дефицита воды. Как же избежать пластикового цунами? Об этом корреспонденту "РГ" рассказала заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра.

В этом году в Крыму ожидают до восьми миллионов отдыхающих. Несложно представить, сколько одноразовой посуды вывезут на полигоны твердых бытовых отходов за лето. Пора ли бить в набат?

Татьяна Бобра: Проблема отходов и в частности пластиковых глобальная. Россия и Крым - не исключение. В объеме ТКО до 40 процентов - органика, 15 процентов - пластик. Он стал широко применяться лет 60 назад. Существует шесть-семь его видов, которые различаются по составу, возможности использования, токсичности. Сегодня часто говорят о проблеме утилизации одноразовой пластиковой посуды, забывая, что из этого же вида пластика сделаны, к примеру, памперсы, гигиенические прокладки и одноразовые маски, которые мы все сегодня носим, чтобы защититься от COVID-19. Да, сегодня одноразовая посуда, маски спасают нас от инфекций. Но это палка о двух концах. Время разложения пластиковых изделий 100-300 лет. В то же время механически пластик разрушается очень быстро, что открывает путь к химическому загрязнению окружающей среды.

По сути это - химическая бомба замедленного действия?

Татьяна Бобра: Можно и так сказать. Раздробление до мельчайших частиц способствует их быстрому попаданию в почву, воду и организмы. Поэтому сегодня около 60 стран принимают меры на законодательном уровне для сокращения или вообще запрещения выпуска посуды из пластика. А в некоторых странах Африки производство изделий из неперерабатываемого пластика карается тюремным сроком. Потому что там количество пластиковых отходов приобрело уже масштабы национального бедствия.

К тому же, вид пластика, из которого производят одноразовую посуду, легкий и очень просто попадает в водоемы. Там он под воздействием солнца и воды разрушается. Он сосредотачивается в верхнем слое водоемов и замедляет фотосинтез. Это приводит к гибели планктона - пищи для водных животных. А он еще и основной поставщик кислорода в атмосферу. Не земные растения, а именно планктон! И продуценты кислорода сосредоточены в очень тонком слое океана.

Но в океанах уже целые острова мусора плавают...

Татьяна Бобра: В Тихом океане образовался мусорный остров размером с Украину. И этот остров разлагается. А любые виды пластика сделаны из нефти, при их разложении в воду, почву и воздух попадают углеводороды, разные альдегиды. К тому же, есть пластик, имеющий в своем составе хлорсодержащие вещества, токсичные для всех живых существ.

Для Крыма утилизация и переработка таких отходов крайне актуальна хотя бы потому, что мы - курортный регион, где очень много точек быстрого питания. Поэтому у нас объемы отходов именно такого пластика больше, чем во многих регионах России. И вопрос либо их утилизации, либо резкого сокращения объемов производства стоит очень остро. И решить эту проблему быстро не удастся.

Казалось бы, надо всего лишь наладить раздельный сбор мусора и построить несколько мусоросортировочных заводов...

Татьяна Бобра: Да, пока в Крыму есть всего несколько мусоросортировочных и утилизирующих станций небольшой производительности. Организация так называемых экотехнопарков с замкнутым циклом обращения с отходами пока остается на уровне планов. Современные технологии позволяют свести практически к нулю выбросы вредных веществ в атмосферу. И затягивание со строительством приводит к накапливанию мусора. При этом полигоны ТБО занимают дефицитную землю, и мало кто говорит о лимите территориального ресурса полуострова. Организовывать для хранения мусора новые полигоны сегодня просто недопустимо.

С чего по-вашему следует начать?

Татьяна Бобра: С управленческого решения, которое может быть принято оперативно и приведет хотя бы к уменьшению объема отходов одноразовой пластиковой посуды - запретить ее использование. Правда, когда мы что-либо ограничиваем или запрещаем, что-то обязательно надо дать взамен, предложить альтернативу. Если запрет будет связан с потерями для бизнеса, государство должно предложить компенсации.

- Как сделать, чтобы отказ от пластика стал модным и популярным явлением?

Татьяна Бобра: Если бы телевидение и радио давали больше той же социальной просветительской рекламы, это бы помогло. Хотя бы потому, что у большинства из нас, будем откровенны, уже "клиповое" сознание. Мы запоминаем почти всю рекламу, которую дают телевидение, радио, другие СМИ. А если будет больше социальной рекламы о том, как решать ту же мусорную проблему, дело пойдет, я вас уверяю. Тем более что большинство крымчан готовы к участию в решении экологических проблем.

А среди ваших студентов много тех, кого эти проблемы серьезно волнуют?

Татьяна Бобра: В КФУ функционируют студенческий экологический клуб, общероссийское экологическое движение "Сделаем вместе!", студенческое общество геоэкологов и молодежное движение РГО. Эти ребята сами инициируют проведение в Крыму различных экологических акций и подключаются к мероприятиям под эгидой государственных структур. К тому же, 95 процентов выпускников КФУ направления подготовки "экология и природопользование" единственной в нашем регионе кафедры геоэкологии сегодня трудоустраиваются по специальности. Они очень востребованы. А каждая вторая квалификационная работа выпускников - по сути готовый проект с анализом и алгоритмами решения той или иной экологической проблемы. В Минэкологии РК уже работают десятки наших бывших студентов, начиная с первого выпуска, состоявшегося более 20 лет назад. Запросы на наших молодых специалистов от различных госструктур мы получаем постоянно. Многие выпускники сами становятся директорами или организаторами ИП, ООО, которые занимаются экологическим консалтингом.

А еще совсем недавно в обществе бытовало мнение, что экологов и социологов у нас пруд пруди, поэтому никто их не берет на работу и никому они не нужны...

Татьяна Бобра: Сегодня, когда на планете происходят глобальные процессы, связанные с потеплением, в Крыму все больше людей начинают заниматься экологическими проблемами. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но приходит понимание хрупкости природного равновесия на полуострове. И чем больше мы будем выбрасывать мусора, особенно пластиковых отходов, тем быстрее губительные для нас же процессы станут необратимыми. Это как с оползнями: они могут годами оставаться стабильными, выдерживать ливни, подземные толчки, но наступает момент, когда совсем маленький, "жиденький" дождик становится той самой последней каплей.