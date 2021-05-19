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18.05.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Натурально, деликатес!

Какими гастрономическими изысками порадует гостей Кубань
Текст: Дарья Лисицына (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Краснодарский край на гастрономической карте России занимает одно из центральных мест. Кубанские продукты и вино - уже сложившиеся бренды. Как отмечают специалисты, более 1,5 миллиона отдыхающих в крае - это именно гастротуристы.
Гурманов порадует и множество блюд из выловленной в Черном и Азовском морях вкуснейшей рыбы, которую им подадут только здесь и ни в каком ином уголке мира. Фото: Владимир Аносов Гурманов порадует и множество блюд из выловленной в Черном и Азовском морях вкуснейшей рыбы, которую им подадут только здесь и ни в каком ином уголке мира. Фото: Владимир Аносов
Гурманов порадует и множество блюд из выловленной в Черном и Азовском морях вкуснейшей рыбы, которую им подадут только здесь и ни в каком ином уголке мира. Фото: Владимир Аносов

На Кубани даже создали собственную "Гастрономическую карту" тех мест, где можно попробовать местные деликатесы. В нее вошла информация о фермах, винодельнях, этнографических комплексах и ресторанах, посетить которые не только интересно, но и очень вкусно. Хрустящая барабулька, свежие устрицы, черноморские мидии в шампанском, изысканно приготовленное мясо рапаны, вкуснейшая запеченная на гриле форель, необычные фермерские сыры из козьего и коровьего молока, орехи и медовые фрукты и, конечно же, насыщенные южным солнцем вина - все это можно отведать, перемежая дегустацию с экскурсиями.

Фото: Нил Ракша
В Геленджике реконструировали восстание гладиаторов против войск императора

Во многих заведениях подают блюда оригинальной кухни казаков и народов Кавказа. Ассорти из кубанского сала, "крутеныки" из кабачков и баклажанов, вареники с картофелем и шкварками, рыбный борщ, свинина с пряными травами, черноморский калкан с отварным картофелем, жареный карп с казачьей кашей, томленая деревенская утка, "колбык", соленья из бочки и овощные закуски - каждый гость найдет в меню кафе и ресторанов что-то особенное для себя. Гурманов порадуют оригинально приготовленные фермерские куры, гуси и утки, баранина, говядина и свинина, выловленная в Черном и Азовском морях рыба, много свежей зелени и оригинальные соусы.

Местные кулинарные традиции также тесно связаны со средиземноморской кухней, которую принесли с собой греки-переселенцы. На Черноморском побережье, недалеко от села Дивноморского (Геленджик) уже пять лет работает ферма, где в естественной среде выращивают устриц и мидий, используя итальянские и французские технологии. Попробовать морские деликатесы можно в том числе в нескольких кафе, расположенных на набережной Геленджика и Дивноморского.

А Сочи славится своим форелевым хозяйством, расположенным в живописной долине реки Мзымты. У предприятия имеется собственная коптильня, где готовят осетров и форель. Делают это по традиционным рецептам. Вначале тушки держат в тузлуке - особом растворе поваренной соли без какой-либо химии. Специи натуральные - болгарский перец и чеснок. Затем мясо коптят на опилках лиственных пород деревьев. Получается невероятно вкусная рыбка, в которой сохранены все ее полезные свойства.

Обязательная для посещения гурманами экскурсия в Сочи - на чайные плантации. В Мацестинской долине взгляду гостя открывается дивный пейзаж - изумрудные реки из тысяч кустов поднимаются вверх по склонам Кавказского хребта. Экскурсия включает прогулки по плантации, рассказ об особенностях выращивания чая в северных субтропиках, эффектные фотосессии. Во время посещения фабрики по переработке чайного листа туристам также расскажут о технологиях производства разных видов напитка. И, конечно же, не обойдется без дегустации. Гостям поведают тайну, как определить качественный чай, поделятся и секретами заваривания. Приобрести местный напиток предложат в фирменных магазинах.

Отлично отдохнуть в Краснодарском крае и заодно побаловать свои вкусовые рецепторы можно на небольших фермах и в экокомплексах. Во многих организуют конные прогулки по живописным окрестностям. Перекусить же можно в фермерских ресторанах, где все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов. Особенно поражает разнообразие сыров: буратта, моцарелла, качотта, сулугуни, брынза, козий, которые делаются только из цельного молока. Подобных фермерских хозяйств, где можно отдохнуть душой, насладиться сельскими пейзажами, искупаться в чистейших реках и озерах, порыбачить и "пообщаться" с домашними и сельскохозяйственными животными, на Кубани десятки в разных районах. Осталось только выбрать понравившееся.

Фото: НИЛРАКША
Кого из "звездных" животных можно увидеть в "Сафари-парке" Геленджика

Краснодарский край - это, конечно, еще и винный центр России. Кубанские напитки покоряют мировые рынки, получая золотые медали на престижных международных конкурсах. За последние годы в регионе возникло несколько крупных центров, которые работают не только как винодельни, но и как большие туристические объекты. Экскурсии сюда - это не просто посещение винзаводов, а интересный рассказ об их истории, осмотр виноградников и погребов, знакомство с процессом производства, дегустация, общение с мастерами-виноделами, винотерапия и многое-многое другое.

Большинство таких объектов находится в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах. Так, в Долине Лефкадия расположено сразу несколько винодельческих хозяйств. Во время ее посещения туристы могут побывать на озере Гечепсин, полюбоваться лавандовыми полями и виноградниками, заказать экскурсию и дегустацию. У одного из предприятий есть собственная пиццерия с настоящей Помпейской дровяной печью. Здесь готовится аутентичная итальянская пицца, а к ней стоит попросить легкие красные, насыщенные белые и игристые вина.

Во многих заведениях подают блюда оригинальной кухни казаков и народов Кавказа 

У села Гай-Кодзор работает небольшая частная винодельня, где туристам покажут подземную галерею для выдержки вина в бочках, цех розлива и зал ароматов. А рядом с Новороссийском находится первая в России гравитационная винодельня, расположенная на пяти уровнях с перепадом высот 14 метров. В местном ресторане можно попробовать улиток с собственной улиточной фермы.

В крае разрабатывают и новые винные маршруты. Один из самых значимых -

"Винные дороги Боспорского царства", который реализуется в рамках проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Участники посещают знаковые места античной истории Юга России, среди которых древний город Фанагория, а также современные винодельческие хозяйства и рестораны.

Тем временем
Фото: Владимир Аносов

Сочный рай

Лето и начало осени - это период арбузов на Кубани, которыми особенно славится Темрюкский район. Здесь выращивают бахчевые культуры, которые давно составили достойную конкуренцию астраханским. Они не только очень сладкие, но и весьма необычные. Помимо традиционных полосатых ягод выращивают арбузы с желтой мякотью, квадратные, бескосточковые. А еще в кубанских садах растут самые сочные персики, яблоки, сливы, груши и черешня. Ну а на сочинских рынках невозможно пройти мимо местных гранатов, фейхоа, мушмулы, инжира и хурмы.

Кстати

В Краснодарском крае работает более 100 предприятий агротуризма, из них свыше 30 связаны с виноделием. За последние три года число объектов сельского туризма в регионе выросло в 2,5 раза.

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