Крымчанка отсудила у ветклиники 433 тысячи рублей за потерянную собаку

Крымчанка получит компенсацию в размере 433 тысяч рублей от частной ветеринарной клиники, которая по договору взяла на себя обязательства временного содержания больной собаки и потеряла ее. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Симферополя.

Пресс-служба суда сообщила интересные подробности рассмотрения иска владелицы собаки к исполнителю ветеринарных услуг. Заболевшую собачку пришлось специально привезти из Феодосии в столицу Крыма и оставить там на ночь для оказания качественной ветеринарной помощи. Истица указала, что она передала на хранение питомца редкой породы - континентального той-спаниеля папийон. Однако вместо заботы о собаке сотрудница ветфирмы во время выгула потеряла четвероногого пациента.

- Безутешная хозяйка просила суд взыскать с ветеринарной клиники денежные средства в размере стоимости услуг - 10 385 рублей, а также стоимости утерянной собаки - 126 100 рублей, - пояснили "РГ" в пресс-службе суда. - Также истица попросила взыскать с ветеринаров штраф 352 655 рублей за нарушение Закона о защите прав потребителей. К этим суммам были добавлены расходы на поиск собаки (6240 рублей), двойной размер стоимости утерянного животного (252 000 рублей), пени (136 485 рублей) и компенсация морального вреда (300 000 рублей).

Суд исковые требования удовлетворил частично и решил взыскать с ветфирмы лишь 79 625 рублей - в счет частичного покрытия заявленной стоимости собаки, штрафа и неустойки, и полной стоимости расходов на оплату ветуслуг и расходов на поиски лучшего друга. Также удовлетворены исковые требования в части взыскания морального вреда - но только в размере 30 000 рублей.

Не согласившись с таким решением, истица подала апелляционную жалобу. И суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, увеличив сумму взыскания до 433 815 рублей.