В Крыму курортный сезон стартовал еще 1 мая. Вся туристическая инфраструктура готова к приему гостей. Их ждут благоустроенные галечные и песчаные пляжи, отремонтированные набережные и уютные отели. С каждым годом все больше туристов выбирают отдых на западе полуострова.

Небольшой, но по-домашнему уютный, со всей необходимой инфраструктурой поселок Николаевка находится на юго-западном побережье Крыма, на берегу Каламитского залива, в 40 километрах от крымской столицы - Симферополя.

Поселок основали в 1858 году и назвали в честь Николаевского источника, бьющего в этих местах. В XIX веке здесь находилась царская таможня, через которую шла торговля зерном в Англию, Францию и другие европейские страны. После 1917 года на ее территории располагалась пограничная часть. Но со временем она утратила свое значение, и в 1961 году на ее месте появился спортивно-оздоровительный центр "Авангард", который позже был преобразован в пансионат. Именно в "Авангарде" летом готовились к ответственным соревнованиям сборные бывшего СССР, а также олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Леонид Жаботинский, Юрий Власов, Виктор Рыбаков, Екатерина Серебрянская. И сегодня юные спортсмены со всего Крыма и других регионов РФ могут тренироваться на базе пансионата. Для этого здесь есть вся необходимая инфраструктура: полностью оборудованные площадки для игровых видов спорта, крытый манеж для занятий боксом, художественной гимнастикой и борьбой, есть залы для аэробики.

Сам пансионат расположен прямо на побережье, на первой линии. Его яркие корпуса сразу привлекают внимание. Здание утопает в зелени, вокруг раскинулся ухоженный парк, который на протяжении 20 лет создавал Валерий Левченко, один из основателей "Авангарда". В жаркий полдень в парке можно спрятаться от зноя, полюбоваться клумбами с розами и ромашками, островками лаванды, отдохнуть в тени кипарисов, голубых елей и сосен. На территории парка - фонтаны, мраморные и глиняные скульптуры. Но самое главное - это потрясающий воздух, в котором смешались ароматы хвои и моря. Гости могут разместиться в одном из семи корпусов, выбрав стандартный номер, люксовый или апартаменты на берегу моря. В этом году после капитального ремонта вводится в эксплуатацию новый корпус. Позаботились в пансионате и о безопасности гостей - на территории установлены камеры круглосуточного наблюдения.

Недалеко от Николаевки возле сел Водное и Лекарственное раскинулись лавандовые поля. Это удивительное зрелище, которое ежегодно притягивает тысячи туристов, фотографов и художников.

Рядом живописный Бахчисарайский район, где расположено множество историко-культурных и природных достопримечательностей. Это знаменитые туристические объекты - Ханский дворец, историко-культурный комплекс "Девлет-Сарай", пещерный город Чуфут-Кале, ослиная ферма, парк миниатюр. Здесь много мест для семейного отдыха.

Активно развивается в районе гастрономический туризм. Фермерские хозяйства и небольшие частные сыроварни принимают гостей. Для туристов проводят экскурсии по ферме, мастер-классы по приготовлению авторских сортов сыра, дегустацию с крафтовым вином, угощают вареньем и сладостями из трав и орехов. Авторские программы для туристов предлагают и местные частные винодельни. Можно принять участие в сборе винограда и даже в приготовлении вина. А завершением тура станет дегустация или ужин в беседке с видом на горы.

Не придется скучать и любителям событийного туризма. Гости Николаевки могут максимально быстро добраться в любую точку полуострова и посетить байк-шоу "Ночных волков" на горе Гасфорта под Севастополем, спортивный фестиваль Extreme Крым на Тарханкуте, Международный джазовый фестиваль в Коктебеле и многие другие.

Кстати

Во время майских праздников в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, это на 72 процента больше, чем в 2019 году. Это рекорд за весь постсоветский период для этого времени года. Средняя загрузка средств размещения превысила 70 процентов, в некоторых городах - 80-85 процентов. При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95 процентов, отели уровня четыре звезды - на 90 процентов, трехзвездочные - более чем на 75 процентов.