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19.05.2021 06:01
Рубрика: Экономика

Чудеса у "Колизея"

Почему каждому гостю столицы Кубани нужно обязательно побывать в этом удивительном парке
Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодар)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Члены жюри международной премии International Large Urban Parks Awards в 2020 году назвали парк "Краснодар" лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия.
"Парк Галицкого" (так его называют между собой краснодарцы) стал лучшим проектом десятилетия, возникшим на постсоветском пространстве. Фото: Владимир Аносов "Парк Галицкого" (так его называют между собой краснодарцы) стал лучшим проектом десятилетия, возникшим на постсоветском пространстве. Фото: Владимир Аносов
"Парк Галицкого" (так его называют между собой краснодарцы) стал лучшим проектом десятилетия, возникшим на постсоветском пространстве. Фото: Владимир Аносов

Созданный на средства бизнесмена и мецената Сергея Галицкого, парк поражает не только размерами (его площадь - больше 20 гектаров), но и удивительным ландшафтным дизайном.

Фото: Предоставлено администрацией города Анапы
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Километры прогулочных дорожек (они начинаются прямо от футбольной арены "Колизей" - одного из красивейших стадионов мира), водный, зеркальный, музыкальный лабиринты, детская, спортивная и скейт-площадки, террасированный сад с сухим и мокрым водоемами, фонтан-каток, летний амфитеатр с огромным экраном - всего на территории около 30 различных зон отдыха. Есть и то, что отличает его от любого другого на планете - это необычные скульптуры. Последней новинкой стал наделавший немало шума в городе арт-объект "Внутренний ребенок". Четыре скульптуры из нержавеющей стали с зеркальным покрытием расположились на площадке рядом с платанами-лавочками.

Ранее в парке появилась другая скульптура, ставшая одной из главных точек притяжения его гостей, - "Геолокация", созданная российской арт-группой Recycle Group. По периметру рельефно изображена круговая панорама, снятая именно с той точки, где объект установлен. В другой же части (краснодарцы называют это место просто - "Парк Галицкого") садоводы воспроизвели картину Александра Родченко "Побеждающее красное". Для этого они использовали около 140 тысяч цветов виолы. Гости могут наблюдать, как ветер играет листвой тропического дерева жакаранда, почувствовать аромат эвкалипта, полюбоваться криптомерией, увидеть бутылочное дерево и оксидендрум, соцветия которого похожи на ландыши. В Зимнем саду можно встретить юкку чапарральскую, выбрасывающую гигантскую - до 4,5 метра - стрелу-цветонос. В центре зеркального лабиринта растет королевский делоникс с огненно-красными цветами. Благодаря расположенным вокруг зеркалам создается ощущение, что гость находится в роще с экзотическими деревьями.

Кстати

Карпы-долгожители

Уже больше года посетителей парка радуют карпы кои, живущие в специально построенном водоеме с аэрацией. Это самые популярные прудовые рыбки в мире, которые отличаются отменными декоративными качествами, выносливостью и неприхотливостью. В подходящих условиях они доживают до 50 лет.

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