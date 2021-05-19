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19.05.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

Метеорологи спрогнозировали, когда утихнет ураган на юге России

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

Песчаные бури, которые внезапно обрушились на Астрахань, Дагестан и Калмыкию, перестанут бушевать к концу рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Метеоролог объяснила, что причиной стихийного бедствия стала встреча теплого субтропического воздуха с востока и прохладного западного. Резкий контраст температур и, к тому же, низкая влажность вызвали пылевую бурю.

По словам синоптика, пыль уляжется к выходным, однако ветер сохранится.

Как писала "РГ", буря накрыла Астрахань около 17.00 мск, ветер поднялся со стороны границы с Калмыкией.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по области, из-за урагана пострадало два человека, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате ЧС около 4 тысяч жителей остались без света. Элетроэнергия отключена в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах, последствия стихии устраняют 40 бригад энергетиков.

По информации "Интерфакса", северо-западный ураганый ветер до 18 метров в секунду также поднялся на севере Дагестана.

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