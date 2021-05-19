На Кубани подросток организовал банду для хищения денег из банкоматов

В Крымске перед судом предстанут пятеро членов ОПГ в возрасте от 17 до 25 лет.

В зависимости от роли каждого в банде им предъявлены следующие обвинения: в пяти эпизодах - покушение на кражи в крупном размере, совершенное организованной группой, также в пяти эпизодах - хищение денег из терминалов, в девяти случаях - уничтожение чужого имущества и пособничество в покушении на кражи. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации следователей, в конце июня 2020 года 16-летний юноша со старшим братом и знакомыми сколотили организованную группу, чтобы похищать деньги из банкоматов и платежных терминалов. Фигуранты тщательно изучили аппараты, приобрели маски, разработали план прибытия и отхода с места на заранее угнанных автомобилях.

- В период с июня по июль 2020 года обвиняемые по ночам похищали банкоматы и платежные терминалы, расположенные в магазинах и торговых точках на территории Крымского, Абинского, Северского, Белореченского и Темрюкского районов, а также города Новороссийска, - сообщили в следственном ведомстве. - В итоге обвиняемые похитили более 70 тысяч рублей, которыми затем распорядились по собственному усмотрению.

В ходе следствия три организатора и один пособник были заключены под стражу, эти меры продолжают действовать до сих пор. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.